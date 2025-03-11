Состоялась премьера фильма «Последний день рождения»

Премьера картины "Последний день рождения" режиссера Юрия Астахова, известного по фильмам "Сокровища партизанского леса" и "Семь пар нечистых", прошла в Центральном Доме литераторов. Премьеру посетили исполнитель главной роли Артур Сопельник, певец Илья Гуров, комик-импровизатор Арсений Попов и другие, передает корреспондент ТАСС.

© Кадр из фильма

"Мне не хочется навязывать зрителю свои ощущения, потому что в картине есть проблемы, на которые надо посмотреть со своей стороны и увидеть что-то свое", - поделилась с ТАСС актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая в фильме.

Фильм рассказывает о молодом психологе Андрее, который пытается создать приложение "для осчастливливания людей", управляя их эмоциями и желаниями. В рамках своего эксперимента он собирает "семью" - актеров, выдающих себя за его родственников. Однако в его тщательно продуманную систему вмешивается любовь, неподвластная расчету.

Картина стала дебютным проектом для молодого актера Михаила Добржанского - студента второго курса Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. В беседе с ТАСС он поделился, что на съемках было много ссор между актерами и съемочной группой.

"У всех свои обстоятельства, <…> не все могли прийти к компромиссу", - отметил актер.

В широкий прокат фильм выйдет 13 марта.