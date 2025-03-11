Disney выиграл суд по иску о плагиате идеи «Моаны»

Независимый аниматор Бак Вудолл проиграл суд против Disney по делу о предполагаемой краже идеи для мультфильма «Моана». Лос-анджелесский суд присяжных вынес решение в пользу студии, постановив, что история Вудолла о юном серфере с Гавайев не лежит в основе «Моаны».

© кадр из мультфильма «Моана»

Присяжным хватило два часа, для вывода о том, что подразделение Disney не нарушало авторские права Вудолла на его произведение «Баки и мальчик-серфер», поскольку ни один из сотрудников компании никогда не видел этих материалов. Аниматор утверждал, что более десяти лет назад он поделился материалами с сестрой жены своего брата, которая работала в компании Mandeville Films на территории студии Disney и предположительно передала их сотруднику Disney Animation TV еще до начала разработки «Моаны».

Иск против Disney был подан еще в 2020 году, но ответчиком в деле значился лишь дистрибьютор Buena Vista Home Entertainment, занимающийся продажей DVD с «Моаной». Основная студия не была привлечена к суду, поскольку срок давности по искам о нарушении авторских прав в США составляет три года. Однако с выходом сиквела в 2024 году Вудалл подал новый иск, утверждая, что Disney вновь использовал элементы его работы.

По его словам, оба произведения разворачиваются на фоне древней полинезийской деревни и рассказывают о подростках, которые вопреки запретам родителей отправляются в опасное путешествие для спасения своих домов, встречая на пути духов в образе животных.

Решение присяжных (шести женщин и двух мужчин) основывалось на выводе, что у Disney никогда не было доступа к работам Вудолла. После разрешения этого вопроса им не пришлось рассматривать предполагаемые сходства между «Баки» и «Моаной».

В своем иске Вудолл заявил, что предоставил сценарий и трейлер «Баки» бывшему директору по развитию Mandeville Films Дженни Марчик, которая сейчас занимает пост руководителя отдела разработки полнометражных фильмов в DreamWorks Animation. По его словам, она запросила дополнительные материалы — включая дизайн персонажей, производственные планы и раскадровки — заверив его, что может дать зеленый свет проекту. В то время Mandeville Films имела приоритетное соглашение с Disney и офисы на территории студии в Бербанке.

На суде Марчик заявила, что «на 100 процентов уверена» в том, что никогда не передавала материалы «Баки» никому из сотрудников Disney.

Режиссер и сценарист «Моаны» Джон Маскер также категорически опроверг обвинения в том, что он и его многолетний соавтор Рон Клементс плагиатили работы Вудолла. Он подчеркнул, что история мультфильма заимствовала элементы из других классических фильмов Disney, которые они создали, включая «Русалочку», «Аладдина» и «Геркулеса», где подростки-протагонисты преодолевают серию испытаний, чтобы открыть важные истины о себе.

Присяжным были продемонстрированы сцены из мультфильмов, подтверждающие аргументы о том, что якобы украденные идеи можно найти в большинстве работ Маскера и Клементса.

В иске указывалось на несколько сходств между «Моаной» и «Баки». Например, оба произведения используют повторяющуюся тему полинезийской веры в духовных предков, воплощенных в животных. Другие сходства включают: начало путешествия главного героя с черепахи, сюжет с символическим ожерельем, встречу главного персонажа с полубогом, украшенным гигантским крюком и татуировками, а также гигантское существо, скрытое внутри горы.

Однако защита Disney представила материалы, демонстрирующие, что все эти элементы встречаются и в других фильмах компании, а также в мифологии народов Океании.

Несмотря на проигрыш, Вудалл не отказывается от претензий. Он требует от Disney компенсацию в размере 2,5% от кассовых сборов «Моаны 2», собравшей $1,05 млрд. То есть он хочет получить порядка $26,2 млн. По мнению юристов, решение суда по первому иску снижает шансы Вудалла на успех в новом процессе.

Оригинальный мультфильм «Моана» собрал в мировом прокате $687 млн.