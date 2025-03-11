Топ-20 лучших серий «Теории большого взрыва»

За двенадцать сезонов «Теория большого взрыва» — ситком о четырех друзьях-гиках и их девушках — стал по-настоящему культовым шоу. Фанаты полюбили сериал за изобретательные отсылки к поп-культуре, комичных и одновременно глубоких персонажей и небанальный юмор. «Лента.ру» вспоминает самые смешные моменты «Теории» и публикует топ-20 лучших серий ситкома.

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О чем сериал

«Теория большого взрыва» — ситком, который рассказывает о жизни молодых гиков. Четверо друзей-ученых — Леонард, Шелдон, Говард и Радж — пытаются наладить личную жизнь и карьеру, не забывая про свои странные хобби.

Молодой физик Леонард Хофстедтер (Джонни Галэки) живет в квартире вместе со своим лучшим другом — гениальным и очень специфическим Шелдоном Купером (Джим Парсонс). У Леонарда и Шелдона есть еще двое друзей-ботаников — робкий астрофизик Раджеш Кутраппали (Кунал Найяр), который боится разговаривать с противоположным полом, и инженер-ловелас Говард Воловиц (Саймон Хелберг).

Жизнь Леонарда и Шелдона меняется, когда в квартиру напротив заезжает новая соседка — очаровательная блондинка по имени Пенни (Кейли Куоко). Она не училась в университете и не разбирается в физике, зато мечтает стать актрисой. В третьем сезоне в шоу появляются еще две героини — миловидная микробиолог Бернадетт (Мелисса Рауш) и гениальная, но социально неловкая нейробиолог Эми (Маим Бялик).

Шоу пестрит отсылками на поп-культуру: герои «Теории» постоянно играют в сложные настольные игры, обсуждают «Звездные войны» и «Стартрек», а еще посещают фанатские конвенции и читают супергеройские комиксы.

«Парадигма Средиземья» (1-й сезон, 6-я серия)

Оригинальное название: The Middle Earth Paradigm

Год выхода: 2007

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.3 и 4.75

О чем серия: хеллоуинская вечеринка в квартире Пенни

Пенни приглашает своих новых соседей на вечеринку по случаю Хеллоуина.

У Леонарда, одетого в костюм Фродо из «Властелина колец», завязывается спор с Куртом (Брайан Патрик Уэйд) — накачанным глуповатым парнем, который когда-то встречался с Пенни. Перевоплотившийся в Робина Гуда Говард пытается завоевать сердце очередной красотки.

Шелдон приходит на вечеринку в странном полосатом костюме и требует, чтобы гости отгадали, кем же он нарядился.

«Варварская сублимация» (2-й сезон, 3-я серия)

Оригинальное название: The Barbarian Sublimation

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.7 и 4.77

О чем серия: Пенни получает игровую зависимость

Шелдон решает подбодрить разочаровавшуюся в себе Пенни и знакомит ее с миром видеоигр. Многопользовательская онлайн-игра о приключениях варвара по имени Конан очень впечатляет девушку.

Естественно, реабилитация Пенни идет не по плану: блондинка слишком сильно вовлекается в игровой процесс, превращается в настоящего геймера и больше не планирует возвращаться в унылую реальность.

«Поляризация панти-пинаты» (2-й сезон, 7-я серия)

Оригинальное название: The Panty Piñata Polarization

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.6 и 4.76

О чем серия: Говард и Радж отправляются на поиски моделей, а Пенни ссорится с Шелдоном

Благодаря Пенни друзья-гики узнают о существовании шоу «Топ-модель по-американски». Восхищенные Говард и Радж тут же разрабатывают план — они вычислят, где живут героини передачи, и попытаются охмурить расстроенных моделей, которые только что покинули проект.

Пенни серьезно ссорится с Шелдоном: она больше не хочет следовать его системе правил и «страйков». Девушка готова на любые подлости, чтобы проучить наглеца — ответ возмущенного Шелдона не заставит себя ждать.

«Гипотеза подарка» (2-й сезон, 11-я серия)

Оригинальное название: The Bath Item Gift Hypothesis

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.1 и 4.81

О чем серия: Шелдон ищет идеальный подарок для Пенни

Шелдон узнает, что Пенни приготовила для него рождественский подарок. Купер в ярости — теперь ему придется купить девушке ответный презент равной стоимости.

Одновременно с этим Пенни знакомится с новым коллегой Леонарда, гениальным физиком по имени Дэвид (Майкл Трукко). В отличие от большинства ученых, Дэвид следит за фигурой, увлекается горнолыжным спортом и даже играет в рок-группе. Пенни быстро понимает, что не должна упустить красавчика-ученого — чтобы привлечь его внимание, она врет, что интересуется наукой.

«Материнское влияние» (2-й сезон, 15-я серия)

Оригинальное название: The Maternal Capacitance

Год выхода: 2009

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.8 и 4.78

О чем серия: первое появление матери Леонарда

Леонард в ужасе — его мать Беверли (Кристин Барански) собирается приехать в гости. Страх Леонарда вполне объясним: доктор Хофстедтер — нейробиолог, психиатр и очень непростая женщина. Она всегда относилась к сыну с легким презрением — прямо как Шелдон сейчас.

Неудивительно, что Купер быстро налаживает теплые отношения с миссис Хофстедтер. А вот Пенни и Леонарда приезд бесцеремонной и высокомерной Беверли выводит из себя. Чтобы справиться с нервами, они решают выпить и понемногу сближаются в процессе.

«Лас-вегасская перенормализация» (2-й сезон, 21-я серия)

Оригинальное название: The Vegas Renormalization

Год выхода: 2009

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.5 и 4.76

О чем серия: Говард пытается пережить расставание, а Шелдон вынужденно ночует в квартире у Пенни

Лесли Уинкл (Сара Гилберт) решает прекратить отношения с Говардом. Воловиц тяжело переживает разрыв, хотя его и Лесли связывал только секс без обязательств. Чтобы подбодрить товарища, Радж и Леонард приглашают его в Лас-Вегас.

Пока друзья пытаются вытащить Говарда из депрессии, Шелдон наслаждается одиночеством. Правда домашнему спокойствию быстро приходит конец: Купер случайно запирает собственную квартиру и теперь вынужден провести выходные в гостях у Пенни.

«Дефицит самоклеющихся утят» (3-й сезон, 8-я серия)

Оригинальное название: The Adhesive Duck Deficiency

Год выхода: 2009

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.9 и 4.79

О чем серия: Шелдон заботится о Пенни, а Леонард, Говард и Радж пробуют необычное печенье

Леонард, Говард и Радж отправляются на ночевку в пустыню, чтобы понаблюдать за метеоритным потоком. Местные хиппи угощают друзей печеньем, в которое добавлен секретный ингредиент — обычный поход быстро превращается в настоящее приключение.

Оставшаяся в городе Пенни поскальзывается в ванной и травмирует плечо. Единственный человек, который может помочь девушке добраться до больницы, — Шелдон, который работает в соседней квартире.

«Эксперимент с гориллой» (3-й сезон, 10-я серия)

Оригинальное название: The Gorilla Experiment

Год выхода: 2009

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.4 и 4.77

О чем серия: Шелдон учит Пенни физике, а Говард ревнует Бернадетт к Леонарду

Бернадетт активно интересуется исследованиями Леонарда. Пенни не восторге — она ничего не знает о физике, а значит, не может обсудить с Леонардом его эксперименты. Чтобы укрепить связь с парнем, Пенни решает разобраться в его работе и обращается за помощью к Шелдону.

Перед Купером стоит непростая задача — он должен максимально быстро обучить наивную блондинку основам науки. Шелдон принимает вызов, чтобы провести собственный эксперимент.

Говард тоже недоволен внезапной дружбой Бернадетт и Леонарда — кажется, девушка его мечты слишком увлеклась другим мужчиной.

«Имплементация лестницы» (3-й сезон, 22-я серия)

Оригинальное название: The Staircase Implementation

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.0 и 4.8

О чем серия: первая встреча Леонарда и Шелдона

Леонард в очередной раз ссорится с Шелдоном из-за нарушений Соседского соглашения. Укрывшись в квартире Пенни, он рассказывает девушке, как познакомился со своим непростым соседом.

Хофстедтер вспоминает, как семь лет назад начал жить с Купером, и объясняет, почему до сих пор мирится с его причудами. А еще раскрывает одну из главных загадок сериала — почему лифт в их подъезде так давно не работает.

«Лунное возбуждение» (3-й сезон, 23-я серия)

Оригинальное название: The Lunar Excitation

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.6 и 4.8

О чем серия: Пенни понимает, что ее вкус на парней изменился, а Шелдон готовится к встрече с идеальной девушкой

Леонард приглашает Пенни понаблюдать за любопытным экспериментом на крыше. Девушка приводит с собой своего нового парня — накачанного и очень обаятельного Зака (Брайан Томас Смит). Правда, Зак оказывается настоящим тугодумом, а Пенни с грустью понимает, что из-за Леонарда больше не может встречаться с недалекими мужчинами.

Радж и Говард решают отыскать Леонарду новую девушку. Хофстедер отказывается от этой затеи, и друзья переключают свое внимание на Шелдона. Они используют сервис онлайн-знакомств, чтобы найти Куперу идеальную пару (хотя и не уверены, что такая девушка вообще существует).

В финале эпизода зрители знакомятся с Эми Фаррой Фаулер — одним из ключевых персонажей всей «Теории».

«Манипулятор Воловица» (4-й сезон, 1-я серия)

Оригинальное название: The Robotic Manipulation

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.7 и 4.75

О чем серия: Пенни устраивает Эми и Шелдону свидание, а Говард развлекается с роботизированной рукой

С момента знакомства Шелдона Купера и Эми Фарры Фаулер прошло уже четыре месяца. Шелдон уверен, что нашел идеального партнера, и даже планирует завести ребенка вместе со своей избранницей. Есть только одно но — пара еще ни разу не виделась вживую.

Пенни уговаривает Шелдона пообщаться с Эми лично, и Купер отправляется на первое в жизни свидание. Любопытная Пенни не может бросить друга на произвол судьбы и решает прийти на встречу вместе с ним.

Говард делится с друзьями своей новой разработкой — механической рукой, которую будут использовать на МКС. Помимо ремонтных функций, изобретение Воловица умеет и кое-что еще…

«Рекомбинация Лиги Справедливости» (4-й сезон, 11-я серия)

Оригинальное название: The Justice League Recombination

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.6 и 4.77

О чем серия: парни предлагают Пенни и Заку поучаствовать в конкурсе косплея

Пенни снова начинает встречаться с Заком. Леонард, Шелдон, Радж и Говард, сами того не замечая, постоянно подшучивают над недалеким парнем — когда издевки заходят слишком далеко, Пенни приходится встать на защиту своего избранника.

Смущенные гики признают, что буллинг зашел слишком далеко, и решают загладить свою вину. Они предлагают Пенни и Заку переодеться в членов Лиги Справедливости и поучаствовать в конкурсе костюмов. В итоге мускулистый Зак смещает Леонарда с должности Супермена, а Пенни становится его Чудо-женщиной.

«Флуктуации хорошего парня» (5-й сезон, 7-я серия)

Оригинальное название: The Good Guy Fluctuation

Год выхода: 2011

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.5 и 4.75

О чем серия: Леонард играет в «плохого парня», а Шелдон готовит идеальный розыгрыш

В магазине комиксов с Леонардом знакомится очаровательная Элис (Кортни Форд). Она красива, обаятельна, интересуется гик-культурой — более того, сама иллюстрирует комиксы. Хофстедтер уверен, что перед ним идеальная девушка — только вот он все еще встречается (хоть и на расстоянии) с младшей сестрой Раджа Прией (Аарти Манн). Раздираемый сомнениями Леонард обращается за советом к Пенни — единственному знакомому эксперту по отношениям.

Тем временем Шелдон пытается отомстить друзьям за жестокий хеллоуинский розыгрыш — он с упоением готовит ответный пранк в собственном стиле.

«Возбуждение Хокинга» (5-й сезон, 21-я серия)

Оригинальное название: The Hawking Excitation

Год выхода: 2012

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.5 и 4.69

О чем серия: Шелдон изо всех сил пытается познакомиться со Стивеном Хокингом

В университет, где работает Говард, скоро приедет Стивен Хокинг — единственный кумир Шелдона Купера. Воловиц планирует познакомить своего друга с великим ученым, но Шелдон в очередной раз оскорбляет таланты Говарда и срывает предстоящую встречу.

Теперь Шелдон готов на все, чтобы вымолить прощение Говарда и все же увидеться с кумиром. Чтобы знакомство состоялось, Куперу предстоит выполнить несколько «небольших» поручений — Воловиц намерен отыграться за все подколы друга.

«Бейкерсфилдская экспедиция» (6-й сезон, 13-я серия)

Оригинальное название: The Bakersfield Expedition

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.4 и 4.73

О чем серия: парни проходят через кризис поп-культурной веры, а девушки открывают для себя мир комиксов

Леонард, Шелдон, Говард и Радж отправляются на Комик-кон в Калифорнию. По дороге они решают остановиться у красных скал, где снимали «Стартрек». Пока друзья фотографируются на легендарной локации, машину Леонарда угоняют. Вместе с автомобилем пропадают кошельки, мобильные телефоны и нормальная одежда. В итоге четверо взрослых мужчин, одетые как персонажи из «Звездного пути», отправляются в пешее путешествие по пустыне и параллельно пытаются понять, как они оказались в такой нелепой ситуации.

Оставшиеся дома Пенни, Эми и Бернадетт решают разобраться, почему их парни так сильно любят комиксы. Между девушками вспыхивает по-настоящему серьезный спор о молоте Тора Мьельнире.

«Завихрение Сталкеров» (7-й сезон, 3-я серия)

Оригинальное название: The Scavenger Vortex

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.7 и 4.76

О чем серия: Радж организовывает для друзей состоязание по поиску предметов

Радж придумывать любопытную активность — «охоту за сокровищами», участники которой должны как можно быстрее отыскать определенные предметы. Чтобы состязание вышло честным, друзья решают разбиться на пары рандомным образом.

Пенни и Шелдон выясняют, что из этого эффективнее — интуиция или интеллектуальный подход. К удивлению Леонарда, Бернадетт оказывается крайне азартным игроком, а Говард и Эми пытаются понять, есть ли у них хоть какие-то общие интересы.

«Развод в День Благодарения» (7-й сезон, 9-я серия)

Оригинальное название: The Thanksgiving Decoupling

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.8 и 4.77

О чем серия: друзья отмечают День благодарения

Вся компания собирается в доме миссис Воловиц (Кэрол Энн Сьюзи), чтобы отпраздновать День благодарения. На праздник приглашен и тесть Говарда Майк (Кейси Сэндер), с которым просто невозможно найти общий язык.

Естественно, торжество идет не по плану. Мать Говарда недавно пережила приступ подагры, поэтому не может приготовить праздничный ужин. В итоге за приготовление блюд отвечают Радж, Эми и Бернадетт. Майк находит себе неожиданного союзника, а Пенни рассказывает Леонарду о неприятных ошибках своего прошлого.

«Возбуждение премьерной ночи» (9-й сезон, 11-я серия)

Оригинальное название: The Opening Night Excitation

Год выхода: 2015

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.0 и 4.72

О чем серия: премьера новых «Звездных войн» и первый секс Шелдона и Эми

Эми готовится к празднованию Дня рождения. Шелдон планирует преподнести своей девушке необычный подарок — впервые провести с ней ночь.

Остальные ребята готовятся к не менее масштабному событию — в кино выходит новая часть «Звездных войн». Шелдон решил остаться с Эми и пропустить премьеру «Пробуждения силы», а значит, его билет может забрать кто угодно. Теперь Леонарду, Раджу и Говарду нужно решить, кто из них получит освободившееся место в кинотеатре.

«Диссонанс на большие расстояния» (10-й сезон, 24-я серия)

Оригинальное название: The Long Distance Dissonance

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.5 и 4.72

О чем серия: Шелдон решается на новый шаг в отношениях с Эми

Эми уезжает в Принстонский университет, чтобы провести там серию исследований. Оставшийся в одиночестве Шелдон начинается общаться со своей давней поклонницей, доктором Рамоной Новицки (Рикки Линдхом). Друзья Шелдона убеждены, что Рамона флиртует со своим кумиром, но сам Купер, кажется, ничего не замечает.

Финал этой серии дарит зрителям один из самых неожиданных и одновременно долгожданных моментов всего шоу. Эпизод завершается настоящим клиффхэнгером: отношения Шелдона и Эми вот-вот перейдут на новый уровень.

«Асимметрия галстука-бабочки» (11-й сезон, 24-я серия)

Оригинальное название: The Bow Tie Asymmetry

Год выхода: 2018

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.0 и 4.74

О чем серия: Эми и Шелдон готовятся к свадьбе

Через несколько дней Эми Фарра Фаулер и Шелдон Купер станут мужем и женой. Леонард, Пенни, Говард, Бернадетт и Радж готовы на все, чтобы свадебная церемония прошла идеально.

На торжество прибывают родители Эми и Шелдона: у миссис Купер (Лори Меткалф) и миссис Фаулер (Кэти Бэйтс) свой особый взгляд на подготовку свадьбы. Пока друзья Эми и Шелдона пытаются угодить их матерям, жених и невеста заняты по-настоящему важным делом — они пытаются завязать галстук-бабочку.

«Стокгольмский синдром» (12-й сезон, 2-я серия)

Оригинальное название: The Stockholm Syndrome

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.5 и 4.81

О чем серия: Шелдону и Эми вручают Нобелевскую премию

Друзья прилетают в Швейцарию, чтобы поддержать Шелдона и Эми, которые вот-вот получат Нобелевскую премию. Говард и Бернадетт переживают, потому что впервые надолго уехали от своих детей, а Леонард и Пенни собираются поделиться с близкими важной новостью.

Финальный эпизод «Теории большого взрыва» получился крайне ностальгическим и эмоциональным. Ну а речь Шелдона на церемонии вручения Нобелевской премии — возможно, самый трогательный и искренний момент всего шоу.

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