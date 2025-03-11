Что известно о премьере второго сезона сериала «Хозяин»

Премьера второго сезона сериала «Хозяин» состоится на НТВ 17 марта 2025 года. В продолжении картины главный герой Егор Таранцев заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом. Но спокойная семейная жизнь ему только снится: с приездом в город вдовы местного бизнесмена Таранцеву вновь приходится вступить в борьбу с криминалом. Главную роль в картине исполняет актёр театра и кино Денис Никифоров.

© кадр из сериала «Хозяин»

Егор (Денис Никифоров) – больше не участковый, а опер в убойном отделе. Беременность Марины (Ирина Таранник), с которой они сыграли свадьбу, заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы местного бизнесмена Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Шадрина и Филин были семьёй лишь формально, но не разводились, потому что почти вся империя Филина – ликёро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после её приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из ликёро-водочных заводов Филина: в нём обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что всё произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это.

Съёмки сериала прошли в черноморском городе Туапсе.