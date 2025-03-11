Disney выпустила три эпизода сериала «Андор» по «Звёздным войнам» на YouTube

Компания Disney готовится к масштабной премьере второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам». В честь скорого выхода продолжения корпорация опубликовала сразу три эпизода первого сезона шоу на YouTube — они доступны и в России.

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Всего в первый сезон «Андора» вошло 12 эпизодов — не исключено, что Disney опубликует все остальные серии, чтобы привлечь к выходу второго сезона как можно больше потенциальных зрителей.

Премьера продолжения состоится уже 22 апреля — еженедельно будут выходить сразу три эпизода. Финал шоу состоится 13 мая, он подведёт события произведения к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Первый эпизод «Андора»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Второй эпизод «Андора»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Третий эпизод «Андора»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.