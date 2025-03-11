Илларион Маров и Елизавета Базыкина сыграют в драме «Н А В А Р»

Съемки молодежной криминальной драмы «Н А В А Р» начались в Санкт-Петербурге. В главных ролях заняты Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, Евгений Сидихин, а также рэп-музыкант Icegergert, автор треков «Гектор», «Amsterdam», «Casino» и др.

«Н А В А Р» - неонуар-драма, вдохновленная одноимённой VK-группой NAVAR, где участники делятся историями о выгодных сделках и полученной прибыли. В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью Ульяной. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом. Ошибки приводят к трагическим последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена.

Режиссер фильма - выпускник МШНК, дебютант Артур Григорьев (к/м «Стая», «Выдающиеся дни»). Фильм снимается на производственной базе киностудии «Ленфильм». Съемки продлятся до конца апреля 2025 года и будут проходить в Кронштадте, Репино, Ольгино, Сестрорецке и других районах Петербурга, а также в Республике Бурятия

- Нелегкое детство моей героини, все трудности, что ей довелось пережить, но в то же время ее хорошее воспитание и доверительные отношения с отцом сформировали Ульяну как смелую, сильную, волевую личность, - говорит Елизавета Базыкина. - Она умна, любопытна и знает себе цену. Учится на социолога, хочет узнать больше про разные слои общества не только в теории, но и на практике.