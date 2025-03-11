Фильм «Кракен» назвали миксом мастеров

Режиссер Николай Лебедев создает культовое кино и на него надо молиться, а сценарист Алексей Сидоров - безусловный мастер, сказал в эфире НСН Александр Шпагин, а Роман Григорьев указал на полного сил Александра Петрова.

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Команда создателей фильма «Кракен», в которую вошли режиссер «Легенды №17» и сценарист «Бригады», вкупе с фантастическим сюжетом и Александром Петровым в главной роли зацепит российских зрителей, заявили в интервью НСН кинокртитки Александр Шпагин и Роман Григорьев.

Фантастический боевик «Кракен» выйдет в российских кинотеатрах 17 апреля. В центре сюжета картины поиски исчезнувшего ракетного подводного крейсера, в ходе которых пробуждается морское чудовище Кракен. Главную роль в картине исполнил Александр Петров, в команде создателей также режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда №17» и «Экипаж», а также сценарист Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»). Шпагину понравился такой «микс».

«Это замечательный оригинальный микс - наши военные силы и чудище. Алексей Сидоров - безусловно, мастер, обладающий культурой коммерческого кинематографа. Петров, Гуськов, Гармаш – наш тренд, наши лучшие ребята. Думаю, это будет успешный проект. Однако иногда то, на что больше всего рассчитываешь, проваливается. К примеру, никогда не забуду ощущение от "Сталинграда" Федора Бондарчука. Посмотрев трейлер, думал, что нам покажут такое, а в фильме была какая-то сонная лабуда. Не хотелось бы, чтобы в этот раз так случилось, компания подобралась прекрасная», - заявил он.

При этом кинокритик подчеркнул, что Лебедев - режиссер, создающий культовое кино.

«На таких, как Николай Лебедев, мы должны молится. Именно с его "Легенды №17" начался наш хороший коммерческий кинематограф. Это первая культовая картина после "Брата-2", которая снова привлекла зрителей в кинотеатры. Это не коммерческий кинематограф Сарика Андреасяна, которому плевать на Тарковского. Лебедев изначально киновед, создает фильмы для всех слоев аудитории, продумывает их киноведческим мышлением. Это и есть подлинная культура кинематографа - такие фильмы, соединяющие высокое и низкое, метафизическое и коммерческое, становятся по-настоящему культовыми», - пояснил Шпагин.

Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН также высказал мнение, что этот фильм ждет успех.

«Название "Кракен" может сыграть положительную роль в привлечении внимания зрителей, поскольку люди любят что-то необычное. Петров еще полон сил и задора, все время где-то снимается. Кроме зрителя, который проходил мимо и зашел в кинотеатр, есть люди, которые знают режиссера Николая Лебедева, следят за его творчеством. Такой микс – Лебедев, Петров, Сидоров, может сработать. Тем более годной фантастики мало, снять ее сложно, к сожалению, все обычно ограничивается космическими кораблями, колонизацией планет или вирусами», - отметил собеседник НСН.

Как ранее сообщил «Радиоточке НСН» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, 2024 год доказал, что сборы первого уикенда не всегда определяют общую кассу фильма. По его словам, тенденция связана с тем, что в прокате не так много хорошего кино, кроме того дистрибьюторы и продюсеры стали делать более длинные рекламные кампании.