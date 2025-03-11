Эксперт рассказал, сколько специалистов ежегодно теряет киноиндустрия РФ

Порядка 1 тыс. квалифицированных работников ежегодно выбывают из киноиндустрии России. Об этом на I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" сообщил директор Института кино НИУ ВШЭ кинопродюсер Александр Акопов.

"Одна из проблем, которая касается сферы кино, очень проста. И я говорю об этом уже много лет: каждый год из киноиндустрии выбывает 1 тыс. человек. Где взять столько же людей им на замену? Их должно быть порядка 500 актеров и еще 500 других специалистов", - обратил внимание он.

Директор добавил, что в среднем выпуск театрального вуза насчитывает 25 человек. По словам Акопова, чтобы восполнить уходящие кадры, в нынешней ситуации необходимо, чтобы количество творческих факультетов, занимающихся подготовкой будущих артистов, выросло в разы.

Кроме того, продюсер отметил, что в сфере художественного кино и сериалов отечественные картины находятся в постоянной конкуренции с лучшими проектами со всего мира: в России нет барьеров для проникновения зарубежного кинопродукта. Так, в стране появились миллионы любителей аниме и турецких сериалов.

Но несмотря на это, как подчеркнул Акопов, российский зритель продолжает сознательно выбирать отечественный контент, потому что именно он отвечает запросам аудитории и соответствует эмоциям, которые она испытывает.