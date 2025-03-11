Стартовали съемки документального сериала «Герои неизвестных войн»

Пресс-служба Okko объявила о старте съёмок документального сериала «Герои неизвестных войн». Также авторы опубликовали несколько кадров с площадки.

© Чемпионат.com

Шоу расскажет о главных мировых конфликтах, вспыхнувших после окончания Великой Отечественной, и раскроет неизвестные подвиги советских военных, разведчиков и дипломатов, совершённые в самых горячих точках холодной войны.

Примечательно, что все истории, рассказанные в сериале, основаны на официальных документах, личных архивах, а также дневниковых записях и воспоминаниях главных героев. Режиссёром проекта выступил Иван Юдин («Тайны Карениной», «ХОЙ»).

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок