Опубликованы новые кадры криминальной комедии «Под прикрытием»

Журналисты издания Empire опубликовали новые кадры криминальной комедии «Под прикрытием» (Deep Cover). На них оказались изображены центральные герои ленты в исполнении Орландо Блума (серия «Пираты Карибского моря»), Брайса Далласа Ховарда («Аргайл: Супершпион») и Ника Мохаммеда («Тед Лассо»).

© Чемпионат.com

Действия картины развернутся в преступном мире Лондона. Согласно синопсису, трое актёров-импровизаторов нанимаются полицией для участия в организации оперативных экспериментов, но вскоре они попадают в преступную группировку.

Режиссёрами выступили британский комедийный дуэт The Pin и Колин Треворроу, которые сняли «Мир Юрского периода: Господство». Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Новые кадры

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма