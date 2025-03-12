Рецензия на продолжение сериала «Казанова»

Новые серии о приключениях афериста по кличке Казанова выходят спустя пять лет после финала первого сезона сериала. Это совсем не маленькая пауза для проекта с обилием персонажей и сюжетных линий, тем более, что второй сезон в изрядной степени связан с сюжетом первого. У сериала немало поклонников, которым, конечно, хотелось бы убедиться в том, что долгие ожидания того стоили.

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В финале первого сезона загнанный в угол Казанова (Антон Хабаров) все-таки уходит от милиции не без помощи следователя Полины Новгородцевой (Светлана Ходченкова), попавшей под чары дамского угодника. Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов), коллега и воздыхатель Новгородцевой, берет вину на себя, превращается из сослуживца в мужа дамы своего сердца (при этом Новгородцева беременна от Казановы) и пытается начать новую жизнь, не забыв обиды на ускользнувшего преступника.

В начале второго сезона милицейская семья расстается, Новгородцева вместе с сыном и дочкой Казановы переезжает в Минск, а сам аферист пребывает в ошибочной уверенности, что его любимая женщина счастлива с другим. Впрочем, грозе сердец и кошельков богатеньких дам хватает и других проблем. Он скрывается от розыска в Ленинграде под крылышком очередной сраженной его обаянием небедной особы (Анна Банщикова). Однако в преддверии московской Олимпиады в МВД решают, что погоню за Казановой можно приостановить, фотография злодея пропадает со стендов о розыске, и у беглого преступника появляется шанс стать другим человеком. Но у Шмакова своя личная вендетта, и он поиски Казановы прекращать не намерен.

В первых фанатских откликах на второй сезон сгустились гнев и недоумение по поводу ужасных париков, которые носит в кадре Антон Хабаров. Впрочем, парики в сериале относятся к чему-то весьма непостоянному (у актера четырнадцать разных образов, и иногда театральщина и правда выглядит немного навязчиво) в отличие от методов главного героя. «Как у тебя это получается?» — спрашивает Казанову та, кто не стала жертвой его аферы, но закрутила с обольстителем что-то вроде бизнеса. «Я умею угадывать желания женщин», — отвечает Казанова, и в данном случае он говорит чистую правду.

По мере того, как разворачивается действие, напрашивается неожиданный вывод. Если Казанова умеет угадывать желания женщин, то создатели сериала неплохо продвинулись в угадывании желаний зрителей. И ключом в этой ситуации оказался довольно старый трюк под названием «обаятельный злодей против неприятных следователей». Вот такая малость уже второй раз переворачивает с ног на голову привычную схему федеральных ретро-проектов.

Обычно в детективах или мелодрамах, что разворачиваются в исторических декорациях, с героями все предельно понятно. Здесь наши, там враги, допускаются заблудшие овечки, но не более того. В «Казанова. В бегах», как и в первом сезоне, злодей мало того, что практически неотразим, так еще и умен, а иногда дает намек на наличие каких-никаких принципов.

В его типично бендеровских похождениях финансово страдают женщины, которые, в общем, могут себе это позволить, но даже с облегченными карманами у них остается блеск в глазах, как явный признак того, что была страсть, и жалеть о коротком, но бурном романе им совсем не хочется. Деньги тем временем часто попадают из одних не самых чистых рук в другие, милиция глуповато хлопает глазами, в кадре мелькают импортные виниловые пластинки, джинсы и сырокопченая колбаса, сам же Казанова, подобно джетсеттеру, оказывается то в Риге, то в Таллине, то на Черноморском побережье.

Таким образом, сразу после программы «Время» в эфир врывается совершенно безыдейное зрелище, в котором красивая, да еще и пропитанная пороками жизнь не то чтобы как-то серьезно осуждается. И подобные вольности, наверное, можно назвать самой сильной стороной этого сериала.

Проект отчасти основан на документальном уголовном деле советского брачного афериста Юрия Лаждуна, которого приговорили к смертной казни, хотя обманутые женщины (таких было больше семи десятков) просили на суде его помиловать, потому как пережили с ним немало счастливых моментов. Трудно сказать, каким будет финал для сериального Казановы, но есть подозрение, что рейтинг он держит, пока летят стрелы Амура, а главный герой безнаказанно порхает по стране.