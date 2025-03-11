Как сообщают журналисты издания Variety, компания Disney внезапно отменила масштабную премьеру «Белоснежки». Обычно для дебютного показа новых фильмов Disney организует помпезное мероприятие с красной дорожкой и десятками журналистов, однако в этот раз церемонию посетит небольшая группа фотографов.

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Предполагается, что причина такого решения кроется в многочисленных скандалах, которые вспыхивали вокруг ленты. Сама Disney пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ремейка в мировом прокате состоится уже 21 марта.