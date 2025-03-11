Фильм «Божественная. Сара Бернар» выйдет в российский прокат

Зрительская премьера фильма «Божественная. Сара Бернар» (Sarah Bernhardt, la divine) состоится 21 марта 2025 года к киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Байопик легендарной французской актрисы снял режиссер Гийом Никлу, а главные роли сыграли Сандрин Киберлен, Лоран Лафитт, Амира Касар, Полин Этьен, Матильда Олливье, Лоран Стокер, Грегуар Лепренс-Ренге, Клеман Эрвю-Леже, Себастьен Пудеру, Артур Игуаль и др.

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Сара Бернар — божественная, блистательная, единственная в своем роде и первая в мире суперзвезда, - сообщается в синопсисе. - От дочери куртизанки до мировой иконы, она покоряла своим талантом и бросала вызов обществу. Головокружительные романы, скандалы и триумфы, ампутация ноги и невероятная сила духа сделали её символом эпохи. Как ей удалось влюбить в себя весь мир?

Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами, его представит и обсудит со зрителями театральный критик, историк театра Анастасия Иванова.

В мировой прокат «Божественная. Сара Бернар» вышел в сентябре 2024 года, в российский его выпустит 27 марта "Кино. Арт. Про".