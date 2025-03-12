Правда о последних годах Стэна Ли выйдет в новом документальном фильме

Документалист Джон Болерджек готовит фильм «Стэн Ли: Последние годы», раскрывающий неизвестные подробности жизни создателя комиксов Marvel в конце его пути. Режиссер утверждает, что легендарный автор столкнулся с финансовым крахом и эксплуатацией со стороны близкого окружения.

Болерджек на протяжении многих лет был частью окружения Стэна Ли, следуя за ним с камерой на комик-конвенции, кинопремьеры и записывая личные беседы в его доме. Изначально снимавшийся как реалити-шоу, проект трансформировался в полноценный документальный фильм, собранный из сотен часов эксклюзивных материалов.

На завершение фильма требуется около $300 тыс. которые документалист рассчитывает собрать на Kickstarter. По словам режиссера, несмотря на тщательно культивируемый публичный образ вечно оптимистичного промоутера Marvel, Ли дал благословение на создание документального фильма, включающего самые мрачные моменты его жизни.

Финансовое положение Стэна Ли к концу жизни оказалось катастрофическим, несмотря на его огромный вклад в индустрию развлечений. По словам Болерджека, вокруг состояния легенды развернулась настоящая борьба — многочисленные желающие пытались получить контроль над его активами и наследием.

Режиссер признает, что создание этого фильма сопряжено с серьезными рисками.

«Раскрытие правды всегда небезопасно. Этот документальный фильм погружается в реальную историю последних лет Стэна Ли, разоблачая тех, кто причинил ему вред. В результате я столкнулся с угрозами личной безопасности и попытками подавить выход картины», — пояснил режиссер.

Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) — один из наиболее влиятельных деятелей в истории комиксов и поп-культуры. Совместно с такими художниками как Джек Кирби и Стив Дитко он создал вселенную Marvel Comics, придумав или участвуя в создании самых знаковых супергероев: Человека-паука, Железного человека, Халка, Тора, Фантастической четверки, Людей Икс, Черной пантеры и многих других. Ли революционизировал индустрию комиксов, создавая героев с реалистичными характерами и проблемами, делая их более человечными и многогранными, чем было принято ранее. Его фирменной особенностью стали камео в экранизациях комиксов Marvel, а также знаменитая фраза «Excelsior!», ставшая своеобразным девизом легенды.

Он умер в 2018 году в возрасте 95 лет.