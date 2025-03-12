Начались съемки продолжения сериала «Первокурсницы»

Начались съемки второго сезона сериала "Первокурсницы". Первая часть стала одним из самых рейтинговых проектов ТНТ.

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По сюжету Анна и Жанна разочаровываются в своем решении двадцать лет назад бросить учебу и решают восстановиться в университете и снова заселиться в старое общежитие. Героини кардинально меняют свою жизнь и теперь вынуждены искать общий язык с одногруппниками-зумерами и преподавателями-ровесниками. В новом сезоне Анна и Жанна столкнутся с новыми проблемами. Подруги едут на отдых в Сочи, Жанна оказывается в центре любовного треугольника, а Настя, начавшая встречаться с одногруппником, задумывается, готова ли на отношения с такой разницей в возрасте.

В новом сезоне к работе вернется прежний актерский состав. Главные роли исполнят Анна Уколова ("Трудные подростки", "Ивановы-Ивановы") и Екатерина Стулова ("Домовенок Кузя", "Красная поляна"). Также в сериале играет Артём Ткаченко ("Вампиры средней полосы").

Режиссером проекта выступила Алена Корчагина ("Это мы", "Ивановы-Ивановы"), креативными продюсерами и авторами сценария стали Максим Вахитов и Юлия Галиченко.