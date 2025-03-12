Пять самых ярких женских актерских дуэтов на экране

Одна главная героиня хорошо, а две — еще лучше! Согласны? Тогда предлагаем вспомнить пять ярких женских актерских дуэтов. Некоторые из них сыграли лучших подруг или сестер, другие — заклятых врагов, но кое-что неизменно: наблюдать за ними на экране — одно удовольствие.

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В центре сюжета комедийного сериала производства Norm Production — женская дружба, которая прошла проверку не только временем, но и поступлением в университет... в 40 лет. Когда-то Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) сгоряча бросили учебу в вузе, но, повзрослев, героини жалеют о своем решении. Вместе они решают исправить ошибки молодости, возвращаются на первый курс и даже снова заселяются в общежитие, где когда-то познакомились. Подругам предстоит преодолеть трудности в общении не только с ровесниками-преподавателями, но и юными однокурсниками. К слову, съемки второго сезона в самом разгаре, так что зрители гарантированно смогут увидеть продолжение истории.

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Агент ФБР Сара Эшборн (Сандра Буллок) из Нью-Йорка отправляется в командировку в Бостон, не без оснований рассчитывая на повышение по возвращении. В напарники ей дают местного детектива Шеннон, которая оказывается ее полной противоположностью: много говорит, сквернословит и обладает невероятно вспыльчивым характером. Тотальная несовместимость девушек ставит под угрозу успех расследования, но у напарниц нет выбора. Совместная работа оборачивается смертельно опасными приключениями, которые вынуждают Сару и Шеннон пересмотреть свое отношение друг к другу.

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Британский сериал повествует о двух экстраординарных женщинах: агенте MI5 Еве Поластри (Сандра О), которая изнывает от бумажной работы и не прочь заняться реальным делом, и психопатке-убийце Вилланель (Джоди Комер), которая убивает и не собирается останавливаться. Триллер по серии книг растянулся на целых четыре сезона, предоставив зрителю удовольствие наблюдать за интеллектуальным противостоянием наемницы и блюстителя закона. Премьера состоялась в 2018 году. «Убивая Еву» — небанальная криминальная драма для ценителей захватывающих детективов.

Кэт Деннингс и Бет Берс, «Две девицы на мели»

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Кэролайн (Бет Берс) — девушка из богатой семьи, привыкшая к роскоши, которая осталась без средств к существованию, устраивается в дешевую закусочную, где знакомится с Макс (Кэт Деннингс), привыкшей рассчитывать только на себя и работать на двух работах. Девушки находят общий язык не сразу, но со временем понимают: у них общая цель — вырваться из злополучной забегаловки. Кэролайн подмечает, что новая подруга печет вкусные кексы — так у них рождается бизнес-план, для воплощения которого в жизни нужна четверть миллиона долларов. Вся надежда на чаевые!

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Родные сестры Мора (Эми Полер) и Кейт (Тина Фей) узнают, что родители продают дом их детства. Обе — не в восторге от этой идеи. Кейт, оказавшись в сложной жизненной ситуации, планировала немного пожить у родителей. А более успешная Мора просто в ярости, что с ней не посоветовались. Родственницы находят свои дневники времен старшей школы и погружаются в воспоминания: пока одна из них была ботаником-заучкой, другая закатывала громкие вечеринки. Вместе они решают устроить еще одну, прощальную. Но торжество быстро выходит из-под контроля, и вскоре становится ясно — городок об этом вечере никогда не забудет.