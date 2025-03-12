Что известно о съемках третьего сезона «Короля Талсы»

Актёр Мартин Старр, который играет Бодхи в сериале «Король Талсы», рассказал, что съёмки третьего сезона шоу стартуют на следующей неделе.

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По словам Старра, он ознакомился со сценарием, который ему очень понравился. Актёр обещает «много экшена».

Я прочитал только первые два сценария. Мы начинаем съёмки на следующей неделе. Не могу рассказать ничего из того, что увидел, но я в восторге. Новый сезон обещает быть очень увлекательным. Будет много экшена.

Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В главной роли Сильвестр Сталлоне.