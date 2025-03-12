Завершены съемки фильма о героизме детей-узников в Великую Отечественную войну

В Ленинградской области завершились съемки военной драмы с рабочим названием "Детский лагерь смерти" о героизме сирот - узников нацистского лагеря под Гатчиной в годы Великой Отечественной войны. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа", которая занимается производством художественной картины при поддержке Фонда кино в рамках проекта "Без срока давности".

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"Съемки художественного полнометражного фильма с рабочим названием "Детский лагерь смерти" завершены. Большая часть из них проходила в Ленинградской области. Некоторые эпизоды были сняты в Санкт-Петербурге. Есть идея поменять название. Она находится сейчас на обсуждении. Один из возможных вариантов - "Группа крови". Фильм будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для многих юных актёров это была первая роль в кино. Всего в съемках фильма приняло участие более 300 детей. Большинство из них из Всеволожского района. Также в актёрский состав вошли представители региональных отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В конце съемочного периода я вдруг перестал осознавать, что роли играют дети. Я стал к ним относиться как к взрослым профессиональным актерам, которым по силам исполнить любое указание режиссера. Причём очень проникновенно и точно. Они очень старались. Мы добивались с ними результата, правды и естественности. Уверен, кино получится чувственным, сильным, при этом еще и очень добрым", - поделился своими впечатлениями режиссер-постановщик картины Максим Бриус.

"С одной стороны, кино тяжелое по истории, а с другой - очень светлое. Светлое, все-таки из-за того, что в главной роли дети, не сломленные, с сильным духом, с прекрасными лицами, глубокие, умные, прочувствовавшие этот материал, включившиеся в него, и мне кажется, это все экран передаст. Наверное, без слез это кино будет смотреть сложно, но это будет светлая грусть, слезы гордости за нашу страну, за наших детей и родителей".

О старте съемок этой картины "РГ" сообщала в декабре прошлого года.

Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сценаристами стали Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик, Мария Хромова. Детские роли исполнят Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский, Даниил Рубашевский, Андрей Алексеев, Борис Николаев, Андрей Ковалев и другие. Во взрослом актерском составе задействованы Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин, Сергей Жарков, Ксения Попова-Пендерецкая, Татьяна Рассказова, Екатерина Домашенко, Герман Рычков и другие актеры.