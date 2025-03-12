Минкультуры поддержит кинособытия в 2025 году

Свыше 80 мероприятий, посвященных кино, будут поддержаны Министерством культуры РФ в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Утвержден перечень организаций кинематографии - получателей субсидий на проведение мероприятий. В этом году при нашей поддержке пройдет более 80 кинособытий, многие из которых ждут не только в России, но и в других странах", - написала она.

Так, Минкультуры выделит средства для проведения 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, а также для организации фестиваля сериалов "Пилот", четвертого открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний", девятого Международного кинофестиваля "Евразийский мост" и других мероприятий.

Кинособытия, которые поддержит министерство, пройдут в таких городах, как Калининград, Выборг, Ялта, Казань, Севастополь, Самара, Мурманск, Якутск, Санкт-Петербург, Барнаул, Саратов, Воронеж, Тюмень, Сочи и многих других регионах.