Начались съемки фантастической комедии «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым

Канал СТС начал съёмки фантастической комедии «Не в своей тарелке» — о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Необычных существ играют Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару, а землян — подозрительного участкового Сергея Петровича и тракториста Игоря — Юрий Стоянов и Денис Прытков.

По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон (Александр Самойленко) — кого направить на истинный путь, учительница Ира (Соня Присс) нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы (Влад Прохоров), а продавщица Люба (Елизавета Гончаренко) — богатыря в образе межпланетного защитника Бори (Андрей Пынзару). Пока Света (Даша Верещагина), мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живёт в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

- Наша история про любовь к родной земле, про то, как иногда важно посмотреть на привычный мир другими глазами и полюбить его снова, — считает продюсер Владимир Верещагин. — Это народная научно-фантастическая комедия, вдохновлённая такими хитами, как "Горько!", "Люди в чёрном" и "Особенности национальной охоты". Здесь и ощущение деревенского уюта, и летних каникул, и праздничного безумия российского гостеприимства. При этом, как принято в научной фантастике, мы соблюдаем законы физики или как минимум опираемся на различные теории.

По словам Юрия Стоянова, в сериале ему досталась непростая актёрская задача.

- Сыграть человека, который верит в то, во что не верят остальные, — серьёзная история, ведь попытка осознать все тайны Вселенной — это путь к сумасшествию. И здесь самое интересное — человеческое, не глобальное, не на уровне сверхзадач жанра, а на уровне исследования конкретной личности, — признаётся он.

Новый сериал станет для Даши Верещагиной вторым научно-фантастическим проектом: ранее актриса сыграла главную роль Алисы Селезнёвой в блокбастере по книге Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд».

- Инопланетный флёр меня не покидает, — шутит Даша. — На самом деле впервые играю в комедии, хотя мечтала об этом давно. Опыт, конечно, непривычный, захватывающий, а героиня очень похожа на меня: такая же конкретная и чёткая.

В сериале Света и её дети в основном пребывают в человеческом облике, но зрители увидят и естественную форму героев — медузообразную. Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создаёт студия компьютерной графики UnitFive («Последний богатырь», «Чебурашка»). Кроме натурных съёмок, сцены пройдут в павильонах, где художники построили футуристичный космолёт пришельцев и деревенские интерьеры: жильё участкового, дом Игоря и амбар, в котором Света ремонтирует корабль при помощи подручных земных средств и своих технологий.

В проекте будет 17 24-минутных серий.