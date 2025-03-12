В музее Пушкина представили костюмы героев фильма «Пророк»

Выставка костюмов героев фильма "Пророк" открылась в музее "Пушкин. Жизнь и творчество" на набережной Мойки, д. 12 в Санкт-Петербурге. Облачения разместили в залах среди подлинных экспонатов пушкинской эпохи, сообщается на сайте музея.

© скриншот из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

"Интерес, проявляемый к фильму, подтверждает, что судьба поэта и в XXI веке не перестает волновать зрителя. Немалую роль в осуществлении необычного замысла сыграли художники, создавшие особую атмосферу художественного повествования и оригинальные костюмы для героев фильма, - отметили в музее. - [Выставка] обращена к тем, кому небезразлична исключительная, "живая" личность Пушкина, и к тем, кто с интересом наблюдает за развитием современного киноискусства".

Костюмы можно увидеть во время посещения экспозиции в составе экскурсионных групп или при самостоятельном посещении.

Фильм "Пророк" режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли вышел в прокат в России с 14 февраля. Это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, картина о великом поэте, "которого знают все и не знает никто", отмечают создатели. Производством картины занимались кинокомпания "Централ Партнершип", компания "Кинослово", Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.

Музей "Пушкин. Жизнь и творчество" открыт в 1999 году в бывшем особняке князей Волконских на набережной Мойки, д. 12. Уникальные экспонаты пушкинского времени представлены в 17 залах, в их числе - знаменитый портрет поэта кисти Василия Тропинина, прижизненные изображения Пушкина и его современников, письменный стол поэта из болдинского дома, первые издания произведений поэта ("Руслан и Людмила", главы "Евгения Онегина" и других), пушкинские рукописи (в копиях на архивной бумаге).