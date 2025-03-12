Что известно о самом кассовом мультфильме в истории «Нэчжа 2»

Попробуйте ответить на вопрос: вторая часть какого мультфильма стала самой кассовой анимационной лентой в истории? Если вы скажете: «Головоломка 2», то ошибетесь. Она собрала $1,7 млрд, и на момент окончания кинопроката в сентябре 2024 года это действительно был рекорд. Но продержался он недолго. Китайский мультфильм «Нэчжа 2» уже имеет в копилке $2,05 млрд, и теперь это – самый кассовый мультфильм всех времен! А еще это, возможно, самый кассовый фильм 2025 года!

© кадр из мультфильма «Нэчжа 2»

Чего? Что это вообще такое?

«Нэчжа 2», или «Нэчжа побеждает царя драконов» в российской локализации – это китайский анимационный фильм, который буквально взорвал мировой кинематографический рынок в начале 2025 года.

В Китае он вышел 29 января, в канун Китайского Нового года, и за 33 дня собрал более $2 млрд, став первым анимационным фильмом в истории, преодолевшим эту отметку.

В основе сюжета – приключения Нэчжи, мифологического героя из китайской культуры, чья история уходит корнями в литературу XVI века.

Во второй части герою предстоит спасти всё человечество. Это эпическая история о борьбе с судьбой, самопожертвовании и дружбе, поданная в яркой анимационной форме с добротным юмором и глубокими культурными отсылками.

В России фильм не вышел в широкий прокат, но вроде как планы такие есть. Дата премьеры на момент написания статьи неизвестна.

Первая часть: как все начиналось?

Чтобы понять феномен «Нэчжа 2», стоит вернуться к его предшественнику – фильму «Нэчжа» 2019 года. Режиссером обеих частей выступил Ян Юй. Обе части — его главные достижения в карьере.

Главный герой — дитя-демон, рожденный с магическими силами, которому предначертано умереть в возрасте трех лет. Однако он бросает вызов судьбе и вступает с сражение с грозным драконьим кланом, чтобы спасти близких.

Первая часть стала настоящим прорывом для китайской анимации. Она вышла в Китае летом 2019 года и собрала $726 млн, что сделало ее самой кассовой анимационной лентой в истории Китая на тот момент.

До российского проката фильм официально не добрался, и лишь 4 года спустя, в 2023-м, получил неофициальный дубляж от RHS. Успех первой части заложил фундамент для сиквела, показав, что китайская анимация может конкурировать с голливудскими студиями вроде Pixar и DreamWorks.

Какие рекорды были побиты?

«Нэчжа 2» не просто превзошел «Головоломку 2» – он установил сразу несколько исторических рекордов.

Во-первых, это первый анимационный фильм, собравший более $2 млрд в мировом прокате. Во-вторых, он стал первым фильмом в истории, заработавшим более $1 млрд в одной стране – Китае, обогнав прежнего рекордсмена, «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал $936 млн в Северной Америке. В-третьих, это самый кассовый неанглоязычный фильм всех времен.

Сюда же можно отнести и «Короля Льва» 2019 года ($1,66 млрд).

Картина Джона Фавро стоит как бы особняком: с одной стороны – это анимация, с другой – фотореалистичный фильм. И периодически происходит путаница – относить его к анимационным или художественным фильмам. Но в любом случае, он уже позади «Нэчжи 2».

Как это удалось?

Практически вся сумма была заработана внутри Китая, наглядно доказавшего, что именно он, а не США отныне официально является крупнейшим кинорынком в мире.

Сошлось несколько факторов:

Главный из них – количество экранов, на которых демонстрировался фильм – 80 тыс.!!! Это в 2 раза больше, чем количество вообще всех экранов в США.

Время релиза — во время Китайского Нового года – одного из самых прибыльных периодов для кинотеатров в Китае из-за двухнедельных выходных. В пиковые дни фильм занимал более 70% рыночной доли. И даже после окончания праздников сборы падали минимально.

К слову, из $726 млн первой части, около $700 млн тоже пришлись на домашний прокат.

Культурный резонанс

Нэчжа – не просто персонаж, а часть китайского культурного наследия. Его история, уходящая корнями в мифологию и литературу, знакома каждому ребенку в Поднебесной. Однако в мультфильме переосмыслили героя, сделав его бунтарем и борцом за свободу, что особенно откликнулось молодежи. В одной из местных рецензий написано, что «это чисто китайский фильм, глубоко укорененный в нашей культуре». Такая связь с традициями, поданная в современной форме, стала мощным эмоциональным якорем для зрителей.

Успех «Нэчжа 2» воспринимается в Китае как символ культурной уверенности и кинематографического суверенитета. Фильм стал своего рода «патриотическим тестом» – поддержка картины воспринимается как поддержка нации. Это не только ностальгия по детским сказкам, но и гордость за то, что их культура может быть представлена на мировом уровне.

Технологический скачок

Между первым и вторым фильмами прошло 5 лет, за которые китайская анимационная индустрия сделала огромный шаг вперед.

В первую очередь, это подтверждается показателями в IMAX, где фильм заработал $131 млн, став самой кассовой анимационной IMAX-лентой в истории. Предыдущий рекорд принадлежал «Полярному экспрессу» 2004 года ($25,7 млн) и продержался более 20 лет.

Что дальше?

«Нэчжа 2» уже изменил расклад сил в мировой анимации. Его успех показывает, что Китай способен не только конкурировать с Голливудом, но и задавать новые стандарты. Зарубежные сборы пока скромны ($15 млн в Северной Америке), и эксперты сомневаются, что фильм сможет повторить свой триумф за пределами китайской диаспоры из-за культурных барьеров.

Будет ли «Нэчжа 3»? Официального анонса пока нет, но учитывая успех сиквела, продолжение кажется неизбежным.

Непобитый рекорд

В 2025 году «Нэчжа 2» с его $2,05 млрд вряд ли кто-то обгонит. Из планируемых больших блокбастеров есть только два основных претендента — «Фантастическая четверка: Первые шаги» и «Аватар: Огонь и пепел».

Фильм Marvel выходит 25 июля. И хотя прогнозы у него благоприятные, даже сборы в $1 млрд будут выглядеть успехом. Триквел пандорских приключений Джеймса Кэмерона появится в кинотеатрах 19 декабря. Даже при самом благоприятном исходе, у него не хватит календарного года, чтобы собрать нужную сумму.

Таким образом, «Нэчжа 2», скорее всего, останется недосягаемым лидером 2025 года, особенно с учетом того, что пока еще его показы продолжаются.