Стартовали съемки зимней комедии «По-братски»

В середине марта в Архангельске начались съёмки комедии «По-братски». Производство продлится несколько месяцев, а премьера ленты должна состояться уже в декабре 2025 года.

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Сюжет фильма расскажет историю абсолютно разных героев, которые вынуждены отправиться в далёкое совместное путешествие в один из северных городов – Нежногорье. В этом месте одни собираются развестись, а другие – провести каникулы. Но на этом пути их ждут безумные приключения и открытия.

Режиссёрами картины выступают Оксана Лахно и Филипп Абрютин («Звёзды мне укажут путь»). Главные роли в фильме сыграют Варвара Щербакова («Импровизация»), Денис Бузин («Отец»), Ирина Темичева («Гудбай, Америка»), Илья Коробко («Молодёжка») и другие актёры.