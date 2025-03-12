Появились русские трейлеры хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Кинопрокатная компания "Вольга" представила кадры и официальный постер к новой хоррор-комедии "Смерть единорога" с Полом Раддом ("Охотники за привидениями: Леденящий ужас", "Человек-муравей") и Дженной Ортегой ("Уэнсдей" , "Битлджус 2") в главных ролях. В российский прокат режиссерский дебют Алекса Шарфмана выйдет 3 апреля.

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По сюжету Ридли (Ортега) вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Радд). И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей - и теперь каждый получит по рогам.

Шарфман выступил не только режиссером, но и автором сценария. Во время работы над ним он заинтересовался семьей Саклер - американским фармацевтическим кланом, который обвинили в кризисе, связанном с легальным употреблением опиоидных препаратов. Не боясь затронуть тяжелую для миллионов людей тему, Шарфман хотел высмеять Саклеров и им подобных - тех, кто называет себя филантропами и совершает благодеяния напоказ, продвигая при этом собственные интересы.

Для фильма Шарфман придумал семью Леопольд, которая становится жертвой собственного эгоизма и жадности, а орудием возмездия выступают единороги.

"Леопольды просто ужасны - худшие люди, которых вы встречали в своей жизни, - говорит исполнительница главной роли Дженна Ортега. - Привилегированные сверх всякой меры особы, но при этом совершенно оторванные от реальности, они думают только о себе, и им плевать на остальной мир".

Вместе с отцом - сотрудником Леопольдов - ее героиня Ридли приехала к ним в гости. Сыгравший ее папу Эллиота Пол Радд поясняет:

"Ридли - единственный здравомыслящий персонаж в фильме. Отчаянно желая быть услышанной, она видит вещи такими, какие они есть… или могли бы быть. Отношения между отцом и дочерью, ее попытки заставить его думать не только о деньгах - вот о чем наше кино, в этом его суть".

Премьерный показ "Смерти единорога" состоялся 8 марта на фестивале SXSW в городе Остине, штат Техас, где фильм получил положительные отзывы прессы.