Каким получился мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов»

Мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» — анимационная лента, быстро приковавшая к себе внимание зрителей и критиков. Только за первую неделю проката у себя на родине в Китае картина собрала невероятные кассовые сборы и заслужила высокие оценки аудитории, а уже сейчас стала самой кассовой в мировой истории. Об успехе мультфильма мы уже писали ранее в своей статье.

© Кадр из фильма

Так ли хорош «Нэчжа побеждает Царя драконов» на самом деле? Разбираемся вместе с Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

Проект сходу погружает зрителя в сюжет, начинаясь с момента, на котором закончилась прошлая часть «Нэчжа» — с возвращения главного героя и его друга, принца-дракона, в физические тела при помощи магического лотоса. Из-за череды случайностей Ао Бин теряет «свежее» тело от руки своего отца, Короля Дракона Ао Гуана, после чего, чтобы не исчезнуть, он вынужден вселиться в тело Нэчжи. Теперь только нефритовый эликсир, хранящийся в сокровищнице ордена Бессмертных, может помочь принцу-дракону. Но чтобы заполучить его, нужно пройти ряд сложных испытаний и самому стать Бессмертным, а сделать это, когда у тебя внутри Демоническая жемчужина, очень сложно.

Чтобы вернуть друга, закончить распри между оборотнями, драконами и людьми и раскрыть заговор, юный принц вместе со своим наставником и огромным поросёнком отправляется в непростое путешествие, полное противостояний и загадок. Тем временем, пока мальчик проходит свои испытания, зритель может взглянуть иначе на главного антагониста первой части, познакомиться поближе с Королями Драконами и увидеть оттепель в хрупких отношениях между оборотнями и людьми.

А ещё Нэчжа всё также упорно ищет свой путь и борется со злом внутри себя и чужими предрассудками.

В чём посыл?

Рассказывая основную сюжетную линию, история не забывает о том, чтобы донести до зрителя важное: дружба стоит великих жертв, семья — это великая ценность, а ещё нужно никогда не сдаваться и продолжать искать свой путь.

Ао Бин и Нэчжа учатся делить одно тело, взаимодействовать и понимать друг друга, они на многое готовы пойти ради своей дружбы.

Ли Цзин и леди Инь — родители юного принца — демонстрируют безусловные любовь и принятие по отношению к своему ребёнку, а сын отвечает им взаимностью, демонстрируя о важность семьи и гармонии внутри неё. Также об этой простой истине напоминают и отношения принца-дракона с Ао Гуаном, и нежное взаимодействие трагичного злодея Шэнь Гунбао с младшим братом, и реакция главного героя на слова братьев, которых он никогда до этого не видел.

А кроме этих посылов, авторы не забывают и о личностных аспектах. Упорство мальчика, его старание, принятие себя и поиск нового пути не могут не вдохновлять. Это действительно очень важно, не стесняться оставаться собой и бороться за свою идентичность.

Что не так?

Не стоит забывать, что мультфильм вдохновлён древними легендами, и сюжет его очень витиеват, следить за ним сложно. Огромное количество событий молниеносно проносится перед зрителем, мешая полному погружению в историю, да и на раскрытие персонажей (на самом деле интересных и многогранных) не всегда хватает времени.

К тому же, некоторые нелепые шутки часто заставляют замереть в недоумении и оставляют неприятное послевкусие. Не всякий юмор одинаково хорош.

Что в итоге?

«Нэчжа побеждает Царя драконов» действительно феноменален. Этот коктейль из яркой анимации, шуток и динамичной истории, сочетающий актуальные темы и характеры с классическими фольклорными сюжетами и аутентичными образами, хорошо подобран и сбалансирован. И всё же нельзя сказать, что каждый, посмотревший этот мультфильм, точно будет впечатлён и сможет высоко оценить его. Он скорее нацелен на китайского зрителя, уже знакомого с персонажами по легендам и первой части — именно поэтому проект собрал такую кассу в Китае, но не в мире.