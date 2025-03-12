Режиссер из Уфы рассказал об особенностях и амбициях регионального кино

Айнур Аскаров - сегодня известный и в Башкирии, и за ее пределами кинопродюсер, режиссер и сценарист. У меня как у зрителя прежде всего всплывает в памяти его картина "Из Уфы с любовью" - теплый, классный, добрый и родной фильм, вышедший в российский кинопрокат. С руководителем студии "Аскарфильм" мы поговорили о том, как Айнур пришел в кино, что сегодня происходит в региональном кинематографе, а также об амбициозных целях на будущее.

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С камерой по жизни

Стать творческим человеком, наверное, для Айнура было предопределено, ведь его мама была режиссером народного театра в родном селе Акъяр Хайбуллинского района, а папа - рок-музыкантом. Так что будущий режиссер с детства находился в атмосфере творчества и, когда пришло время выбирать профессию, подал документы в Сибайский колледж искусств на направление "актерское мастерство".

Закончил я учебу с красным дипломом, но уже тогда понял, что театр мне неинтересен. Сложно быть ведомым, приходить на работу в определенном настроении. Тогда я осознал, что не хочу быть актером, но хочу быть режиссером. Однако и в театре свою будущую работу не видел, поэтому решил заняться кинорежиссурой, - вспоминает Айнур Аскаров.

С детства увлекался видеосъемкой. Дома была видеокамера, поэтому Айнур с 12 лет снимал свадьбы. Во время учебы в колледже постоянно запечатлевал своих одногруппников, фиксировал разные моменты жизни на фото и видео. Постепенно это переросло в осознанное желание заняться кинопроизводством и режиссурой.

Я поехал в Санкт-Петербург, чтобы поступать в Университет кино и телевидения. Поступил на режиссуру документального кино в мастерскую Владислава Борисовича Виноградова. С 2008-го по 2013 год учился в Санкт-Петербурге. В 2010 году снял свой первый короткометражный игровой фильм "Енмеш" ("Упрямец"), который стал лауреатом множества кинофестивалей. Он участвовал примерно в ста фестивалях и завоевал около сорока главных призов. Эта картина стала моей визитной карточкой и открыла мне путь в кинопроизводство, - делится режиссер.

Конечно, эта дорога не была легкой. Как признается Айнур, работать в кино всегда было сложно. Особенно когда ты стоишь у истоков, когда нет отлаженной системы и приходится начинать что-то с нуля. Ведь на тот момент, когда молодой человек пришел в режиссуру, башкирское кино переживало упадок. Новых интересных картин, имен почти не было.

Порой именно незнание помогало мне двигаться вперед, не бояться сложностей. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какой огромный путь проделан. И, если честно, если бы пришлось пройти его снова, я не уверен, что нашел бы в себе силы повторить все это. Поэтому сколько еще впереди - лучше даже не знать, - считает Айнур.

Каждая работа - труд команды

На вопрос, какой фильм из собственных самый любимый, продюсер отвечает, что каждый по-своему дорог, как пальцы на руке - какой не укуси, больно одинаково.

Каждая работа - это этап моего взросления, мой личный и профессиональный путь. Если говорить о фильмах, которые оставили наиболее яркий след и у меня, и у зрителей, то можно выделить несколько. Это документальный "Горький мед", короткометражный игровой "Енмеш", полнометражная картина "Из Уфы с любовью" и "Отряд Таганок". Особенно дорог мне "Отряд Таганок", снятый по повести Мустая Карима, потому что он снят на башкирском языке и затем переведен на русский. Я с уважением отношусь к своим фильмам, потому что это прежде всего труд целой команды. Хотя специально пересматриваю их крайне редко - только если случайно наткнусь где-то. Но в целом это сложный вопрос, потому что каждая картина несет в себе целую жизнь, которую мы проводим вместе с коллегами, мы же теперь годы меряем картинами, - отметил герой моей публикации.

Он признается, что по-прежнему каждый день продолжает учиться профессии - у великих мастеров, ежедневно просматривая их фильмы, анализируя, перенимая приемы и подходы. Кроме того, хороший учитель - сама жизнь, люди, с которыми сводит судьба. Каждая новая встреча, разговор дают что-то интересное в плане профессии. Режиссер убежден, что учиться нужно всегда и никогда не прекращать этот процесс.

У нас это семейное

Айнур работает вместе с супругой Анастасией. Совместный профессиональный путь они начали в 2008 году с учебной работы "Дама с собачкой".

Хотя мы не учились в одном вузе, жена прошла со мной весь процесс обучения и всегда была рядом. Она мое надежное плечо, поддерживает во всех начинаниях. Сейчас берет на себя больше продюсерских задач, давая мне возможность сосредоточиться на творчестве. Мы прекрасно дополняем друг друга, и работать вместе для нас всегда интересно, - признается режиссер.

Я не могла не спросить, с каким бюджетом сегодня можно снять кино. На что Айнур заметил, что киносъемочный процесс всегда был дорогим и трудоемким. Все зависит от жанра, формата, команды и уровня производства.

Независимое кино можно снять и с минимальным бюджетом - несколько миллионов рублей, если грамотно подходить к организации. Но важно понимать, что кино - это не только деньги, но и продуманный менеджмент, творческий подход и грамотное использование ресурсов. Даже при ограниченных возможностях можно снять сильное кино, если есть идея, команда и правильная стратегия, - подчеркнул продюсер.

Региональное - уникальное

По замечанию Айнура Аскарова, у башкирского кино есть свои особенности, свое лицо.

Я считаю, что фильмы, снятые в регионах, не должны подражать общепринятым стандартам, ведь именно разнообразие делает кинематограф ценным, - подчеркивает режиссер. - Настоящая сила регионального кино - в его уникальности. Оно должно рассказывать истории о себе, родной земле, культуре, которая у нас невероятно богатая. Только так можно выделиться в мировом кинематографе и представить действительно достойные картины.

Он также отметил, что сегодня региональное кино особенно активно развивается в тех местах, где сохраняется язык и культура малых народов. Именно это придает фильмам уникальное звучание и делает их особенными. Это Бурятия, Кавказ, традиционно якутское кино продолжает свое развитие, активно укрепляет свои позиции в кинематографе Татарстан.

У соседей появляются яркие и интересные режиссеры, среди них есть мои товарищи и друзья. Мы все общаемся, делимся опытом, мнениями, впечатлениями о работе. Нас объединяет понимание, что перед нами стоят одни и те же задачи, и это здорово - постоянно быть в такой профессиональной коммуникации, - говорит продюсер.

Его самая амбициозная мечта сегодня - чтобы башкирское кино не просто было представлено, но и побеждало на крупнейших мировых кинофестивалях.

Хочется увидеть башкирский фильм среди победителей Каннского кинофестиваля, Берлинале, Венецианского фестиваля, - мечтает Айнур.

Справка "РГ"

Айнур Юлаевич Аскаров - российский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Заместитель председателя Союза кинематографистов Республики Башкортостан и член Союза кинематографистов России, лауреат молодежной премии правительства Санкт-Петербурга и республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. За свои картины получил более ста наград на международных кинофестивалях в России и за рубежом. Лента "Из Уфы с любовью" первой среди отечественных картин получила профессиональную премию "Блокбастер" как самый кассовый фильм ограниченного проката.

Кстати

Сейчас "Аскарфильм" готовится к выпуску в кинопрокат нового проекта "Лето. Город. Любовь". Это альманах, в котором объединились семь башкирских режиссеров и каждый выпустил свою короткометражную картину. По мнению Айнура, эта работа получилась яркой и интересной не только для Башкирии, но и для всей России.