Стало известно, как продвигается работа над фильмом «Джон Уик 5»

Вице-президент Lionsgate Дженефер Браун пообщалась с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора она заявила, что компания всё ещё планирует снять «Джона Уика 5», однако продолжает искать стоящую идею для продолжения.

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Также Браун подчеркнула, что судьба некоторых персонажей до сих пор остаётся неизвестной, включая самого Джона Уика. Конкретной информации по фильму пока нет.

"Да, мы всё ещё работаем над пятым фильмом о Джоне Уике. Я думаю, что будут ещё спин-оффы, телесериал и видеоигра".

Боевик «Джон Уик 4» вышел в начале 2023 года и стал самым кассовым фильмом во франшизе. Лента собрала в прокате $ 440 млн и стала большим хитом для студии Lionsgate, однако с тех пор о создании продолжения лишь ходят всевозможные слухи.