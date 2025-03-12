Сериал «Жестокие игры» останется без продолжения

Amazon Studios приняла решение о закрытии сериала "Жестокие игры", сообщает издание Variety. Первый и единственный сезон дебютировал на стрим-сервисе Prime Video в ноябре 2024 года.

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Ремейк одноименного фильма 1999 года с Сарой Мишель Геллар, Райаном Филиппом, Риз Уизерспун и Сельмой Блэр (а также вольная экранизация романа Шодерло де Лакло "Опасные связи") ждал своего часа несколько лет, однако критики его разнесли после премьеры.

Действие шоу разворачивается в одном из колледжей Вашингтона и рассказывает историю сводных брата и сестры, склонных к манипуляциям. Пытаясь сохранить свое привилегированное положение, они решают соблазнить дочь вице-президента США.

Критики назвали сериал ремейком "Сплетницы", а не оригинального фильма Роджера Камбла. Они считают, что он не удался как из-за отсутствия оригинальности, так и самой жестокости.

Роли в шоу исполнили Сара Кэтрин Хук ("Белый лотос"), Зак Берджесс ("Мальчик поглощает вселенную"), Коби Кларк ("Шершни"), Лора Бенанти ("Отец года") и Шон Патрик Томас ("За мной последний танец"), игравший в оригинальной картине. Шоураннер - Фиби Фишер ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом").