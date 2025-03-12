Вышел трейлер комедии «Бес попутал» с Павлом Деревянко

Кинокомпания «Мотор Фильм Студия» опубликовала дебютный трейлер комедии «Бес попутал» с Павлом Деревянко. В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

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Согласно синопсису, банковский работник Иван берёт взятки, спит с женой босса и беспечно рассекает по улицам на самокате. Пока не попадает в аварию и оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает ему выбор: прямая дорога в ад за кучу грехов или убийство одного совершенно незнакомого ему человека.

Также в актёрский состав вошли Иван Злобин, Соня Присс, блогер Лёша Янгер и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Фикс («Любви не бывает?»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 8 мая.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат «Мотор Фильм Студия».