Опубликован трейлер документального фильма о создателе комиксов Marvel

Вышел трейлер документального фильма «Стэн Ли: Последняя глава» о легендарном создателе комиксов Marvel. Режиссёром выступил Джон Болерджек, который четыре года работал ассистентом писателя. В ролике показали множество архивных кадров с участием Ли.

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Лента будет посвящена несправедливому отношению к Стэну Ли со стороны его ближайшего окружения, которое Болерджек фиксировал в последние годы жизни писателя. Менеджеры звезды постоянно обманывали его, вели закулисные игры, а также завышали цены на автографы и фотосессии, чтобы выжать как можно больше денег с фанатов.

Работа над картиной ещё ведётся, однако для заверения проекта режиссёру нужно больше средств: для этого Болерджек открыл сбор на Kickstarter. Постановщику необходимо собрать $ 300 тысяч.

Видео доступно на YouTube-канале Comicbook.com. Права на видео принадлежат Jonathan Bolerjack.