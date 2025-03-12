Вышел трейлер драмы «Друзья и соседи» c Джоном Хэммом

Вышел дебютный трейлер драматического сериала «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом («Безумцы», «Фарго»). В ролике показали центральных героев истории, напряжённые диалоги и завязку сюжета.

© Чемпионат.com

Шоу расскажет о состоятельном менеджере Эндрю Купере, в жизни которого наступает чёрная полоса: он узнаёт об измене жены, разводится, теряет работу и дом. Теперь ему приходится стать вором и красть ценности из элитных домов своих бывших соседей.

Также в актёрский состав вошли Аманда Пит («Гриффин и Феникс: На краю счастья»), Оливия Манн («Железный человек 2»), Хун Ли («Воин») и другие. Режиссёром нескольких эпизодов выступил Крейг Гиллеспи («Круэлла»)

Сериал стартует 11 апреля в стриминговом сервисе Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.