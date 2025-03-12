Комедийный сериал «Афоня» с Виктором Бычковым стартует 31 марта

Чемпионат.com

Комедийный сериал «Афоня» с Виктором Бычковым («Особенности национальной охоты») стартует 31 марта. Показ шоу начнётся в 21:00 по Москве в эфире телеканала ТНТ.

Стало известно, когда стартует комедийный сериал «Афоня»
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Сериал расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семеновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового – сделать всех соседей доброжелательными.

Также в сериале снялись Тимофей Зайцев («Любовь зла»), Анна Ардова («Последний из Магикян»), Александр Головин («Ералаш») и другие. Режиссёром выступил Василий Свиридов («Не одна дома»).

Фильмы и сериалы
Последний из Магикян
Любовь зла
Особенности национальной охоты
Василий Свиридов
Виктор Бычков
Анна Ардова
Александр Головин