Звезда «Героев» Маси Ока снимет сериал по манге «Клеймор»
Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда супергеройского шоу «Герои» Маси Ока снимет сериал по мрачной фэнтезийной манге «Клеймор». Предстоящий проект будет снят с участием живых актёров, а не анимационным.
События оригинальной манги разворачиваются в мире альтернативного Средневековья. Согласно синопсису, человечество сражается против оборотней, превосходящих по силам людей. Для борьбы с монстрами создаётся специальный отряд.
На данный момент авторы ищут для будущей экранизации сценариста. Маси Ока выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Беном Сильверманом, Говардом Т. Оуэнсом и Родни Ферреллом.
Актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.