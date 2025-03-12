Льюис Пуллман и Салли Филд снимаются в фильме о дружбе женщины и осьминога

Салли Филд («Новый Человек-паук», «Линкольн»), Льюис Пуллман («Уроки химии», «Чокнутые») и Кэти Бейкер («Невероятный мир глазами Энцо», «Патерно») снимутся в фильме «Необычайно умные создания» (Remarkably Bright Creatures). Как сообщает Hollywood Reporter, в касте экранизации одноименного романа Шелби Ван Пелт также заявлены Колм Мини («Из глубины»), Джоан Чэнь («Младший брат»), София Блэк Д’Элиа («Одинокая пьющая женщина») и Бет Грант («Мэйфейрские ведьмы»), а режиссерское кресло заняла Оливия Ньюман («Там, где раки поют»). Съемки начались в марте 2025 года в Ванкувере.

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Главная героины книги Това работает ночной уборщицей в океанариуме городка Соуэлл-Бэй: моет полы, полирует стекла и... беседует с морскими обитателями. Работа помогает Тове справляться с горем, которое с ней уже тридцать лет - с того дня, когда таинственно исчез ее восемнадцатилетний сын Эрик. В океанариуме есть особенный обитатель — немолодой гигантский осьминог по имени Марцелл, философ и наблюдатель. Марцелл настоящий интеллектуал, ему скучно в тесном аквариуме, и развлекается он, решая людские загадки. Но свой ум он тщательно скрывает — ото всех, кроме Товы, с которой он заводит дружбу. Однажды в городок приезжает незадачливый парень, который тоже пытается разгадать загадку — загадку своей жизни. И у Марцелла появляется еще одна цель, и он отправляется в неожиданное путешествие.

Роман «Необычайно умные создания» вышел в 2021 году и стал бестселлером в США и других странах (российский перевод был издан в 2023-м).