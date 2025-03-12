Вышел трейлер четвертого сезона «Хитростей»

Трейлер четвертого сезона комедийного сериала «Хитрости» (Hacks) представил 11 марта 2025 года видеосервис Max. В конце третьего сезона Деборе (Джин Смарт) только что удалось получить работу мечты — вести собственное ночное ток-шоу. Единственная загвоздка в том, что она пыталась отвадить Аву (Ханна Эйнбиндер) от должности главного сценариста, но девушка прибегла к шантажу, чтобы удержаться на своей работе. Трейлер демонстрирует нарастающее напряжение и соперничество между обеими женщинами (которые выплескивается в драках, ссорах и даже автогонках), которые мечутся между Лос-Анджелесом и Вегасом.

© Постер

В новых сериях снялись также Меган Сталтер, Карл Клемонс-Хопкинс, Джейн Адамс, Роуз Абду, Марк Инделикато, Хелен Хант, Дэн Букатински, Кейтлин Олсон, Тони Голдвин, Кристофер Макдональд, Поппи Лю, Пол В. Даунс, Джулианна Николсон, Микаэла Уоткинс и другие.

«ИнтерМедиа» напоминает, что третий сезон «Хитростей» был высоко оценен зрителями и профессионалами и удостоился «Эмми», премий гильдий сценаристов, продюсеров, актеров и кинокритиков.

Премьера первого из десяти эпизодов четвертого сезона «Хитростей» состоится на Max 10 апреля.