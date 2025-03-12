Появился тизер продолжения сериала «Покерфейс»

Первый тизер-трейлер и дату премьеры второго сезона сериала «Покерфейс» (Poker Face) обнародовал 12 марта 2025 года видеосервис Peacock. «ИнтерМедиа» напоминает, что главная героиня истории – женщина по имени Чарли Кейл, которая обладает невероятной способностью распознавать ложь. Но этот талант приносит ей, в основном, неприятности, вынужденная после раскрытия преступления влиятельных людей, отправиться в бега, Чарли колесит по всей Америке, попутно разгадывая новые криминальные загадки.

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Создатель и сценарист сериала Райан Джонсон и исполнительный продюсер, сценарист и исполнительница главной роли Наташа Лионн так охарактеризовали новый сезон:

Чарли Кейл снова в бегах, и во втором сезоне мы вывели ее путешествие на новый уровень, на котором она раскрывает по одному убийству за раз. От бейсбольной низшей лиги до крупных розничных магазинов, от похоронных бюро до ферм аллигаторов и даже шоу талантов начальной школы, Чарли проводит свое экзистенциальное дорожное путешествие по раскрытию преступлений с невозмутимым остроумием, человеческим сочувствием и ее фирменной сверхъестественной способностью к обнаружению лжи.

Джонсон и Лионн также рассказали, что нового они привнесли во время съемок продолжения:

Чтобы оживить второй сезон, мы черпали визуальное вдохновение из американского кино 70-х, всего того, что мы любим, например, Роберта Олтмена, Боба Рафельсона, Питера Богдановича. Но костяк этого шоу — телевидение — то, на чем мы выросли, жемчужины детективных сериалов, таких как «Коломбо», «Досье Рокфорда» и «Квантовый скачок». Каждый эпизод — это мини-фильм, существующий в своем собственном мире с уникальным тоном и атмосферой, с эксцентричным множеством персонажей, сыгранных поистине гонзо-парадом приглашенных звезд. Вас ждут двенадцать новых убийственных эпизодов. Пристегнитесь и увидимся на дороге! Спасибо, Райан и Наташа.

Премьера первых трех эпизодов «Покерфейса» состоится на Peacock 8 мая.