Второй сезон сериала «Волшебный участок»: дата выхода продолжения, сюжет и кадры со съемок

Lenta.ru

Боевое фэнтези «Волшебный участок», первый сезон которого показали в 2023 году, получило продолжение. Во втором сезоне к своим ролям вернутся Николай Наумов, Дарья Мельникова, Ева Смирнова, Илья Соболев и другие артисты. Когда ждать выхода второго сезона сериала, каким будет сюжет, каких сказочных персонажей покажут зрителям и что еще нужно знать об этом проекте, рассказывает «Лента.ру».

Что известно о втором сезоне сериала «Волшебный участок»
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«Волшебный участок»: главное о сериале

Сериал «Волшебный участок» рассказывает о необычном полицейском отделе, который борется с фольклорной нечистью и сказочными преступлениями. В 2023 году вышел первый сезон фэнтези, и создатели сразу объявили, что сериал продлили.

Дата выхода

Съемки второго сезона в основном проходили в июне-сентябре 2024 года. «Волшебный участок — 2» уже заявлен в списке премьер 2025-го на сервисе Okko, который эксклюзивно транслирует сериал. Но точная дата выхода второго сезона пока неизвестна, ее обещают объявить позже.

Выход второго сезона «Волшебного участка» ожидается в 2025 году

Сюжет

В центре сюжета — бывший полицейский Леха Попов (Николай Наумов), сотрудники сказочного отделения и, собственно, герои русских сказок.

Первый сезон

Действие первого сезона происходит в современной Москве. Главный герой Леха Попов целыми днями сидит дома, не работает и пьет. В один момент ему приходится взять себя в руки и завязать с пьянством — родная сестра просит Леху стать опекуном восьмилетней племянницы Василисы (Ева Смирнова). Парень начинает обустраивать быт и попадает на работу в волшебный полицейский участок — отдел по борьбе со сказочными преступлениями.

Помогают влиться в коллектив харизматичные сотрудники участка: Николай «Михалыч» Боков (Андрей Добровольский), Лена Федотова (Дарья Мельникова), Олег Заяц (Алексей Золотовицкий) и Валентина Краснова (Мария Смольникова).

За восемь серий «Волшебного участка» полицейские сталкиваются с многоликой Бабой Ягой (Татьяна Догилева), неадекватным Змеем Горынычем (Павел Деревянко), Гномом-матерщинником (Илья Соболев), зловещим Кощеем (Филипп Янковский) и другими нечистыми силами из народного фольклора.

Осторожно, спойлеры! О чем первый сезон?

Начав новую жизнь, вместо обычных хулиганов и преступников Леха ловит сказочных персонажей. Хотя на самом деле справиться с фольклорной нечистью порой бывает легче, чем с его собственной племянницей Василисой.

Первым делом герой начинает охоту на пиромана Горыныча, который намерен спалить дотла всю Москву. Настичь опасного преступника Лехе удается в Третьяковской галерее — именно там хранится меч-кладенец, способный сразить Змея.

Позже из заключения сбегает Русал и устраивает бойню. Тем временем Баба-Яга хочет добраться до сестры главного героя. Пытаясь спасти близкого человека, Леха случайным образом становится упырем и встает перед сложным моральным выбором.

В следующих сериях герой ищет оборотней в погонах, напавших на инкассаторов, сражается с бандой байкеров-человекомедведей, похитивших жар-птицу, и даже попадает в заключение в сказочном централе. Чтобы спасти племянницу от волшебных преступников, ему предстоит придумать план побега.

В финале отдел по борьбе со сказочными преступлениями готовится к страшной битве с Кощеем, который тоже выходит в мир людей.

Второй сезон

Второй сезон «Волшебного участка» будет развивать историю первого, при этом в сюжете продолжения заявлены новые локации, события и персонажи.

Главные герои из Москвы переберутся в Санкт-Петербург. Там им предстоит расследовать загадочную гибель петербургских коллег, а также искать племянницу Лехи Василису.

Полицейским встретятся новые сказочные герои — как добрые, так и злые. Некоторые персонажи, кстати, будут из зарубежного фольклора. Создатели проекта говорят, что во втором сезоне появятся говорящий полицейский пес, Хозяйка Медной горы, Данила-мастер, Русалка, Огневушка-поскакушка, Зубная Фея и Купидон.

«Пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались», — объяснял введение в сюжет зарубежных сказочных героев сценарист «Волшебного участка» Александр Носков.

Трейлер

Съемочная группа и актеры

Производством продолжения «Волшебного участка» занимаются онлайн-кинотеатр Okko, кинокомпания «Место силы», продюсерский центр Originals Production — команды, которые работали и над первым сезоном.

Режиссер — Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), оператор-постановщик — Роберт Саруханян («Эпидемия»), сценарист и шоураннер — Александр Носков («Капельник»).

К ролям вернутся все ключевые актеры из первого сезона:

  • Николай Наумов («Реальные пацаны») — главный герой, бывший полицейский-снайпер Леха Попов;
  • Андрей Добровольский («Перевал Дятлова») — начальник участка, майор полиции Николай «Михалыч» Боков;
  • Алексей Золотовицкий («Последний министр») — сотрудник участка, старший лейтенант полиции Олег Заяц;
  • Мария Смольникова («Сталинград») — сотрудница участка, секретарь «Михалыча» Валентина Краснова;
  • Дарья Мельникова («Король и Шут»), — сотрудница участка, майор полиции Елена Федотова;
  • Ева Смирнова («Вампиры средней полосы») — племянница Лехи Попова Василиса;
  • Илья Соболев («Шоу Воли») — Гном-матерщинник.

Вместе с ними зрители увидят Антона Лапенко («Чики»), Виктора Бычкова («Особенности национальной охоты»), Розу Хайруллину («Орда»), Александру Ребенок («Содержанки»), Анну Уколову («Ивановы-Ивановы»), а также Анну Семенович («Ржевский против Наполеона») и других артистов.

Кстати, в «Волшебном участке» заняты и каскадеры, ведь, как и положено боевику, там много погонь, драк и других суровых трюков. Посмотрите, как они работают.

Интересные факты о сериале

  • Первый сезон «Волшебного участка» вышел 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko. С марта 2024-го фэнтези транслировал телеканал «ТНТ».
  • Саундтрек к «Волшебному участку» записала российская поп-рок-группа The Hatters. Трек называется «Сказочная», в нем под бодрый ритм и веселое насвистывание звучат такие строчки:

Зло опять на пути, Но ему не победить. Я на нем поставлю крест, Вот и сказочке конец!

  • В «Волшебном участке» у героев необычные и сложные костюмы, за которые отвечает художник по костюмам и историк кинокостюма Анна Баштовая. Например, она Елены Федотовой и Олега Зайца внимательный зритель может заметить отсылки к образам персонажей из проектов американского режиссера Дэвида Финчера — фильма «Зодиак» (2007) и сериал «Охотник за разумом» (2017-2019). В образе Бабы Яги — ярком, экстравагантном, немного цирковом — костюмер отталкивалась от характера и фактуры актрисы Татьяны Догилевой. Образ же Змея Горыныча, напротив, строился от характеристики персонажа, поэтому он носит прожженную кожаную куртку и состаренные мантии.
  • По оценкам Okko, за первые 30 дней с момента релиза первого сезона детектив посмотрел каждый третий пользователь кинотеатра. По итогам 2024 года сериал стал одним из самых популярных проектов платформы по количеству уникальных зрителей.
  • У сериала несколько Кибердеревня» (2023). На этой же премии создатели фэнтези забрали статуэтки за лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу художника по гриму.

Будет ли третий сезон

О третьем и последующих сезонах «Волшебного участка» создатели пока не говорят. Хотя сценарист Александр Носков намекнул, что выход продолжения может зависеть от зрителей.

Также известно, что у команды есть планы снять по мотивам сериала полнометражные проекты. Это могут быть оригинальный фильм или спин-офф про Гнома-матерщинника «Город гномов», Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев.

Фильмы и сериалы
Зодиак
Особенности национальной охоты
Ивановы-Ивановы
Ржевский против Наполеона
Содержанки
Эпидемия
Сталинград
Ева Смирнова
Антон Лапенко
Алексей Золотовицкий
Александр Носков
Мария Смольникова
Илья Соболев
Гавриил Гордеев
Роза Хайруллина
Виктор Бычков
Александра Ребенок
Николай Наумов
Татьяна Догилева
Сергей Шишкин
Дэвид Финчер
Александр Маркин
Павел Деревянко
Андрей Добровольский
Елена Федотова
Анна Уколова
Филипп Янковский
Дарья Мельникова
Анна Семенович
Русал