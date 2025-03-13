Что известно о втором сезоне сериала «Волшебный участок»

Боевое фэнтези «Волшебный участок», первый сезон которого показали в 2023 году, получило продолжение. Во втором сезоне к своим ролям вернутся Николай Наумов, Дарья Мельникова, Ева Смирнова, Илья Соболев и другие артисты. Когда ждать выхода второго сезона сериала, каким будет сюжет, каких сказочных персонажей покажут зрителям и что еще нужно знать об этом проекте, рассказывает «Лента.ру».

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«Волшебный участок»: главное о сериале

Сериал «Волшебный участок» рассказывает о необычном полицейском отделе, который борется с фольклорной нечистью и сказочными преступлениями. В 2023 году вышел первый сезон фэнтези, и создатели сразу объявили, что сериал продлили.

Дата выхода

Съемки второго сезона в основном проходили в июне-сентябре 2024 года. «Волшебный участок — 2» уже заявлен в списке премьер 2025-го на сервисе Okko, который эксклюзивно транслирует сериал. Но точная дата выхода второго сезона пока неизвестна, ее обещают объявить позже.

Выход второго сезона «Волшебного участка» ожидается в 2025 году

Сюжет

В центре сюжета — бывший полицейский Леха Попов (Николай Наумов), сотрудники сказочного отделения и, собственно, герои русских сказок.

Первый сезон

Действие первого сезона происходит в современной Москве. Главный герой Леха Попов целыми днями сидит дома, не работает и пьет. В один момент ему приходится взять себя в руки и завязать с пьянством — родная сестра просит Леху стать опекуном восьмилетней племянницы Василисы (Ева Смирнова). Парень начинает обустраивать быт и попадает на работу в волшебный полицейский участок — отдел по борьбе со сказочными преступлениями.

Помогают влиться в коллектив харизматичные сотрудники участка: Николай «Михалыч» Боков (Андрей Добровольский), Лена Федотова (Дарья Мельникова), Олег Заяц (Алексей Золотовицкий) и Валентина Краснова (Мария Смольникова).

За восемь серий «Волшебного участка» полицейские сталкиваются с многоликой Бабой Ягой (Татьяна Догилева), неадекватным Змеем Горынычем (Павел Деревянко), Гномом-матерщинником (Илья Соболев), зловещим Кощеем (Филипп Янковский) и другими нечистыми силами из народного фольклора.

Осторожно, спойлеры! О чем первый сезон?

Начав новую жизнь, вместо обычных хулиганов и преступников Леха ловит сказочных персонажей. Хотя на самом деле справиться с фольклорной нечистью порой бывает легче, чем с его собственной племянницей Василисой.

Первым делом герой начинает охоту на пиромана Горыныча, который намерен спалить дотла всю Москву. Настичь опасного преступника Лехе удается в Третьяковской галерее — именно там хранится меч-кладенец, способный сразить Змея.

Позже из заключения сбегает Русал и устраивает бойню. Тем временем Баба-Яга хочет добраться до сестры главного героя. Пытаясь спасти близкого человека, Леха случайным образом становится упырем и встает перед сложным моральным выбором.

В следующих сериях герой ищет оборотней в погонах, напавших на инкассаторов, сражается с бандой байкеров-человекомедведей, похитивших жар-птицу, и даже попадает в заключение в сказочном централе. Чтобы спасти племянницу от волшебных преступников, ему предстоит придумать план побега.

В финале отдел по борьбе со сказочными преступлениями готовится к страшной битве с Кощеем, который тоже выходит в мир людей.

Второй сезон

Второй сезон «Волшебного участка» будет развивать историю первого, при этом в сюжете продолжения заявлены новые локации, события и персонажи.

Главные герои из Москвы переберутся в Санкт-Петербург. Там им предстоит расследовать загадочную гибель петербургских коллег, а также искать племянницу Лехи Василису.

Полицейским встретятся новые сказочные герои — как добрые, так и злые. Некоторые персонажи, кстати, будут из зарубежного фольклора. Создатели проекта говорят, что во втором сезоне появятся говорящий полицейский пес, Хозяйка Медной горы, Данила-мастер, Русалка, Огневушка-поскакушка, Зубная Фея и Купидон.

«Пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались», — объяснял введение в сюжет зарубежных сказочных героев сценарист «Волшебного участка» Александр Носков.

Трейлер

Съемочная группа и актеры

Производством продолжения «Волшебного участка» занимаются онлайн-кинотеатр Okko, кинокомпания «Место силы», продюсерский центр Originals Production — команды, которые работали и над первым сезоном.

Режиссер — Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), оператор-постановщик — Роберт Саруханян («Эпидемия»), сценарист и шоураннер — Александр Носков («Капельник»).

К ролям вернутся все ключевые актеры из первого сезона:

Николай Наумов («Реальные пацаны») — главный герой, бывший полицейский-снайпер Леха Попов;

Андрей Добровольский («Перевал Дятлова») — начальник участка, майор полиции Николай «Михалыч» Боков;

Алексей Золотовицкий («Последний министр») — сотрудник участка, старший лейтенант полиции Олег Заяц;

Мария Смольникова («Сталинград») — сотрудница участка, секретарь «Михалыча» Валентина Краснова;

Дарья Мельникова («Король и Шут»), — сотрудница участка, майор полиции Елена Федотова;

Ева Смирнова («Вампиры средней полосы») — племянница Лехи Попова Василиса;

Илья Соболев («Шоу Воли») — Гном-матерщинник.

Вместе с ними зрители увидят Антона Лапенко («Чики»), Виктора Бычкова («Особенности национальной охоты»), Розу Хайруллину («Орда»), Александру Ребенок («Содержанки»), Анну Уколову («Ивановы-Ивановы»), а также Анну Семенович («Ржевский против Наполеона») и других артистов.

Кстати, в «Волшебном участке» заняты и каскадеры, ведь, как и положено боевику, там много погонь, драк и других суровых трюков. Посмотрите, как они работают.

Интересные факты о сериале

Первый сезон «Волшебного участка» вышел 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko. С марта 2024-го фэнтези транслировал телеканал «ТНТ».

Саундтрек к «Волшебному участку» записала российская поп-рок-группа The Hatters. Трек называется «Сказочная», в нем под бодрый ритм и веселое насвистывание звучат такие строчки:

Зло опять на пути, Но ему не победить. Я на нем поставлю крест, Вот и сказочке конец!

В «Волшебном участке» у героев необычные и сложные костюмы, за которые отвечает художник по костюмам и историк кинокостюма Анна Баштовая. Например, она Елены Федотовой и Олега Зайца внимательный зритель может заметить отсылки к образам персонажей из проектов американского режиссера Дэвида Финчера — фильма «Зодиак» (2007) и сериал «Охотник за разумом» (2017-2019). В образе Бабы Яги — ярком, экстравагантном, немного цирковом — костюмер отталкивалась от характера и фактуры актрисы Татьяны Догилевой. Образ же Змея Горыныча, напротив, строился от характеристики персонажа, поэтому он носит прожженную кожаную куртку и состаренные мантии.

По оценкам Okko, за первые 30 дней с момента релиза первого сезона детектив посмотрел каждый третий пользователь кинотеатра. По итогам 2024 года сериал стал одним из самых популярных проектов платформы по количеству уникальных зрителей.

У сериала несколько Кибердеревня» (2023). На этой же премии создатели фэнтези забрали статуэтки за лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу художника по гриму.

Будет ли третий сезон

О третьем и последующих сезонах «Волшебного участка» создатели пока не говорят. Хотя сценарист Александр Носков намекнул, что выход продолжения может зависеть от зрителей.

Также известно, что у команды есть планы снять по мотивам сериала полнометражные проекты. Это могут быть оригинальный фильм или спин-офф про Гнома-матерщинника «Город гномов», Сергей Шишкин и генеральный продюсер Гавриил Гордеев.