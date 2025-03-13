Стало известно, кого сыграет Джефф Дэниелс в третьем сезоне «Терапии»

По данным издания Deadline, актёр Джефф Дэниелс сыграет в третьем сезоне сериала «Терапия». Он исполнит роль отца главного героя по имени Джимми, которого играет Джейсон Сигел. Сама роль будет гостевой.

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Дэниелс в последнее десятилетие работал в основном в драматическом жанре начиная с 2014 года, когда вышло продолжение культового комедийного фильма с Джимом Керри «Тупой и ещё тупее».

Сериал «Терапия», созданный Сигелом, Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдштейном, рассказывает о переживающем горе психотерапевте Джимми, который начинает нарушать правила и говорить своим клиентам то, что думает о них. Игнорируя этику, он обнаруживает, что вносит огромные, бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

Третий сезон шоу выйдет в этом году.