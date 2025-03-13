Что ждет новый фильм с Киллианом Мерфи

До возвращения большого Голливуда в российские кинотеатры западные фильмы вряд ли смогут рассчитывать на серьезные сборы, сказал НСН Давид Шнейдеров.

Отсутствие рекламы может помешать фильму «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи стать в России кассовым хитом, однако потенциал картины можно будет оценить только по вторым выходным проката, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

С 13 марта в российский прокат выходит драма «Мелочи жизни» от режиссера «Острых козырьков» Тима Милантса. Главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи, воплотив роль скромного угольщика и отца семейства Билла Ферлонга. По сюжету его герой накануне Рождества 1985 года случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря, в который свозят для перевоспитания согрешивших женщин. Шнейдеров допустил, что проект пройдет в российском прокате без заметных сборов.

«Сборы первого уикенда зависят от рекламы. Однако успех фильма определяет второй уикенд, сборы второй недели зависят от сарафанного радио. Не видел, чтобы у картины было много рекламы, потому не уверен, что она станет кассовым хитом. Сборы больше всего зависят от того, сколько денег дистрибьютор вложит в рекламу. В целом до возвращения большого Голливуда о серьезных сборах западных фильмов говорить бесполезно», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, в некоторых случаях на показатели сборов влияет и актерский состав картины, при этом есть зарубежные артисты, которых особенно любит российский зритель.

«Бывали случаи, когда сборы фильма в России превышали сборы в США. Например, проекты с участием Арнольда Шварценеггера, в которых он снимался уже на исходе карьеры, в России собирали больше денег. Он у нас очень популярен. Есть особенность национального восприятия, и когда студийный Голливуд работал в России, это обязательно учитывалось. Были фильмы, которые не выходили в кинотеатрах в США, но выходили в России. Все просчитывается, прорабатывается и решается», - уточнил он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Радиоточке НСН», что если раньше сборы первого уикенда определяли общую кассу, то после 2024 года успех картины зависит от сарафанного радио. По его словам, тенденция связана с тем, что в прокате не так много хорошего кино, кроме того дистрибьюторы и продюсеры стали делать более длинные рекламные кампании.