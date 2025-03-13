Рассел Кроу сыграет в фильме «Шпион на миллиард долларов»

Легендарный актёр Рассел Кроу сыграет роль в фильме «Шпион на миллиард долларов». Картина расскажет о шпионе, задача которого — передать разведданные США из Советского Союза во времена Холодной войны.

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Режиссёром картины выступит Амма Асанте, снявшая «Где соприкасаются руки» и «Белль». Сценарист «Шпиона на миллиард долларов» Стивен Гейган стал автором фильмов «Траффик», «Крэйзи». Новый фильм будет снят по мотивам книги Дэвида Хоффмана.

Рассел Кроу сыграет роль шпиона Адольфа Толкачова, который должен передать сверхсекретные разведывательные данные Советского Союза Соединенным Штатам Америки. Действия фильма происходят во второй половине прошлого века, во времена Холодной войны.

В Америке в это время приём данных ведётся ЦРУ, структура скептически относится к этому. В это время Толкачов противостоит режиму, предавшему свои собственные интересы. В фильме он находит поддержку в лице агента Тома Ленихана, роль исполнит Гарри Лоути (снимался в сериале «Индустрия»).

Картина будет отснята студиями Walden Media и Weed Road Pictures, сейчас «Шпион на миллиард долларов» находится на стадии предпродакшна.

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