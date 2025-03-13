Что известно о премьере комедийного сериала «Актерище»

Создатели сериала «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях выпустили трейлер шоу, в котором наконец раскрыли его дату старта. Проект начнёт выходить 1 апреля на KION.

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Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат KION.

Сериал расскажет историю суперзвезды отечественного кино, который устал от разгромных обзоров и нападает на видеоблогера. Чтобы восстановить репутацию, актёру приходится идти на все требования обзорщика — в том числе сыграть в никому не известном провинциальном театре.

Также в съёмках приняли участие Жаргал Бадмацыренов («Киберпапа», «Полярный»), Александр Балуев («Турецкий гамбит»), Екатерина Стулова («Аритмия», «Жуки») и другие.