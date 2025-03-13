В российский прокат вышел мультфильм "Зверопоиск"

Анимационный фильм "Зверопоиск" (Hitpig!) 13 марта вышел на российские экраны.

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Главный герой мультфильма - Свин, эксперт по поимке сбежавших животных, настоящий мастер своего дела. Он колесит по миру на своем нереальном авто, которое оснащено всем необходимым охотнику за хвостами: перископом, спутниковой связью, ракетами и многим другим. Однако новое задание оказывается для него настоящим испытанием - ему предстоит найти и поймать милейшую слониху Пикулю, сбежавшую от шоумена из Лас-Вегаса. В процессе поиска оказывается, что слон и свинья вполне могут стать товарищами, а зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место.

"Зверопоиск" - это экранизация детской книги Беркли Бризеда. Режиссерами выступили Синция Анджелини и Дэвид Фейсс.