В кинотеатрах России стартовала драма «Мелочи жизни»

13 марта в России состоялась премьера фильма «Мелочи жизни». Драму с Киллианом Мёрфи в главной роли («Оппенгеймер») можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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«Мелочи жизни» рассказывают историю ирландского угольщика, который узнаёт об ужасах, которые происходят в одном католическом приюте. Мужчина решает положить конец бесчинствам и помочь местным жителям с восстановлением справедливости.

Главные роли в фильме сыграли Киллиан Мёрфи и Эмили Уотсон («Чернобыль»). Лента стала фильмом открытия Берлинского кинофестиваля, где получила приз за лучшую женскую роль второго плана.