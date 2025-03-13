В кинотеатрах России вышел боевик «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем

13 марта в России состоялась премьера фильма «Киллер в отставке». Боевик с Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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Лента рассказывает об отставном киллере Дэнни Дoлински, который всё ещё уверен в своём мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но, помимо цели, убивает случайных прохожих. Теперь новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.

Также в актёрский состав вошли Люси Лью («Ангелы Чарли»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Десмонд Иствуд («Последний наёмник») и другие. Режиссёром выступил Саймон Уэст («Воздушная тюрьма»).

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Dark Castle Entertainment.