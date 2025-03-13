Счетная палата России обнаружила нарушения в учете кинофонда «Мосфильма»

Студия «Мосфильм» списала почти половину кинокартин из своей коллекции с баланса, но продолжила получать с них доход, сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты России. Согласно документу, коллекция из более чем 2,8 тысячи фильмов выступает «основным и уникальным активом» киноконцерна, при этом около 1,5 тысячи фильмов находятся «за балансом без денежной оценки».

О каких именно фильмах идет речь, в ведомстве не уточнили. Однако там указали, что, например, в 2023 году студией была списана 81 позиция первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей. В то же время Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества «Мосфильмом» были внесены данные только о 90 проектах. Сама студия объяснила это тем, что вывела за баланс советское кино, оценить стоимость которого нельзя.

Ранее режиссер Юрий Кара раскритиковал своего коллегу по цеху Сарика Андреасяна, заявив, что тот снимает кино на уровне второго класса, где «два плюс два будет пять». Такое нелестное высказывание Кара допустил после выпадов Андреасяна в адрес режиссера Андрея Тарковского.

До этого режиссер картин «На Луне» и «Мой папа — вождь» Егор Кончаловский охарактеризовал Тарковского как коммерческого режиссера. По его мнению, фильмы Тарковского до сих пор продолжают приносить прибыль, а граница между коммерческим и авторским кино является «тонкой и размытой».