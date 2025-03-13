Детективный сериал «Трасса» от Okko получит второй сезон

Продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Okko сообщили о разработке второго сезона детективного сериала «Трасса». Как рассказал сценарист Олег Маловичко, продолжение станет завершающей частью «трилогии чистилища». У второго сезона пока нет даже примерной даты выхода.

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Сериал «Трасса» стартовал осенью 2024 года и рассказывает историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящим.

Шоу получило высокие оценки от зрителей: средний рейтинг проекта в онлайн-кинотеатре Okko составляет 8,2 балла из 10, на «Кинопоиске» — 8 баллов из 10.