Вышел тизер аниме All You Need Is Kill по знаменитой ранобэ

Компания Warner Bros. представила тизер аниме All You Need Is Kill («Всё, что тебе нужно, — это убивать»). У будущего проекта по знаменитой ранобэ пока нет даты выхода.

Будущий проект расскажет историю солдата будущего, который попадает во временную петлю во время сражения с инопланетянами. Ему приходится раз за разом переживать собственную гибель, чтобы придумать идеальную тактику для выживание в опаснейшем противостоянии с пришельцами. Ранее по ранобэ выпустили фантастическую ленту «Грань будущего» с Томом Крузом.

Производством аниме-адаптации занимается студия Studio 4°C, известная по «Берсерку. Золотой век».

