Завершился третий сезон супергеройского мультсериала «Неуязвимый»

На стриминге Prime вышел финальный, восьмой, эпизод третьего сезона одного из лучших супергеройских сериалов современности — «Неуязвимый».

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На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 100% от критиков и 93% от зрителей, что в совокупности чуть выше, чем любой из прошлых сезонов.

Марк Грейсон продолжает осваивать свои суперсилы, полученные по наследству от отца — Омни-Мэна. В новом сезоне Марку предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых решений, переосмыслить будущее и пойти на крайние меры ради защиты близких. Марк получит новый синий костюм, который, согласно комиксам, стал отправной точкой для совершения крайне жестоких поступков. В этом костюме он не сдерживал себя и практически начал убивать соперников.

Голоса персонажам вновь подарили Стивен Ян, Сандра О, Дж.К. Симмонс, Грэй Гриффин, Зази Битц, Уолтон Гоггинс, Гиллиан Джейкобс, Марк Хэмилл и другие.

Шоу заранее получило поддержку на четвертый сезон. Шоураннер сериала и создатель комиксов Роберт Киркман ранее говорил, что у него еще много идей для продолжения.