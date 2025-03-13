Вышел тизер «Чужих денег» с Куценко и Янковским

Онлайн-кинотеатры START и "Иви" и компания Team Films представили новую сцену из криминальной драмы "Чужие деньги" по сценарию Сергея Минаева.

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В эпизоде снялись Гоша Куценко и Филипп Янковский. По сюжету, чиновник Свинцицкий (Куценко) и девелопер, он же дядя главного героя (Янковский), обсуждают последствия действий обнальщика Алексея Воронова, роль которого исполнил Максим Матвеев. Герой пытается выйти из игры, подставив провинциала Юру Афанасьева, внешне неотличимого от него самого. Однако план выходит из-под контроля, и Афанасьеву предстоит занять место Воронова, чтобы выжить. Гоша Куценко отметил, что его герой привык контролировать схемы, но на этот раз становится их заложником.

Сценаристы - Сергей и Дмитрий Минаевы Режиссером выступил Игорь Твердохлебов. В сериале снялись также Стася Милославская, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Дмитрий Астрахан, Александр Мизев, Алексей Розин и Елена Балабанова. Максим Матвеев подчеркнул, что перед ним стояла задача сыграть двух разных персонажей: "Один из них - профессиональный мошенник, другой - случайный человек, оказавшийся в ловушке".

START выпустил более 150 оригинальных проектов, в числе которых "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Содержанки". Иви развивает собственное производство, среди его сериалов - "13 клиническая" и "Пансион".

Премьера "Чужих денег" состоится в 2025 году.