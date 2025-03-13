Вышел русский трейлер триллера «Серфер» с Николасом Кейджем

В мае 2025 года в российский прокат выйдет триллер "Серфер" с лауреатом премии "Оскар" Николасом Кейджем в главной роли.

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Триллер расскажет про серфера, мечта которого - вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Однако мужчину с сыном прогоняет банда хулиганов, погрозив возмездием за отказ покидать бухту. Серферу пришлось пройти боль и унижение, чтобы в итоге понять, кем он должен стать для возвращения на волну.

Премьера фильма "Серфер" состоялась в программе "Полуночные показы" 77-го Каннского кинофестиваля.

Режиссер фильма - обладатель награды Каннского кинофестиваля Лоркан Финнеган, в опыте которого "Серфер" стал четвертым полнометражным фильмом в жанре психологического триллера с элементами хоррора.

В ролях также: Джулиан Макмэхон ("Части тела", "Предчувствие", "Зачарованные") и Николас Кассим ("Решала", "Ловкий плут", "Секреты, которые она хранит").